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上市公司频签大单 基建、新能源项目居多

2024年03月14日09:07 | 来源：证券日报
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原标题：上市公司频签大单 基建、新能源项目居多

随着多地重大项目集中开工建设，上市公司也陆续披露重要合同签订、重大项目中标的相关公告。

冲刺一季度“开门红”，上市公司频签大单。Wind数据统计显示，截至3月13日记者发稿，A股公司已发布240多条公司或控股子公司中标项目相关公告，主要集中在电力、风电、轨道交通、环保等领域，同时，数字经济、新能源等产业链上下游中标订单有序签订。

对此，中国银行研究院研究员梁斯对《证券日报》记者表示，这从侧面说明经济回暖带动需求上升，有利于企业更好拓业展业，带动营收和利润上升，进一步巩固经济回升向好势头。同时，这也向市场释放了积极信号，有助于提振市场信心，吸引更多投资者关注。

从年内上市公司中标项目类型来看，基建、新能源项目居多，同时，算力服务、智能柜员机、专用通信系统设备及服务、提升城市信息安全系统项目等数字经济领域的项目也相继涌现。

梁斯表示：“基建投资是支持经济稳健发展的重要支柱，新能源行业是经济发展新动能的重要组成部分。相关项目的持续落地有望带动行业投资进一步提速，同时也有助于吸引和撬动更多资金同步进入。”

“通过上市公司披露的中标项目类型可以看出，在科技创新、新型基础设施、节能减排降碳和民生等领域的项目对于提升相关上市公司质量和投资价值，以及实现今年《政府工作报告》所提到的‘增强资本市场内在稳定性’政策取向具有重要的意义。”北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏补充说。

由于中标项目投资额大，对公司业绩突破带动作用也较大。例如，长高电新表示，本次四个全资子公司中标金额合计人民币26557.35万元，占公司2022年经审计合并营业收入的21.72%。签署正式合同后，其合同的履行预计将对公司2024年及以后年度的经营业绩产生积极影响。

据华创证券统计，长高电新在2020年至2023年国网输变电项目（一般每年6个批次）平均单次中标金额分别为0.43亿元、0.92亿元、1.42亿元、1.84亿元，公司近几年在国网总部输变电项目招标单次中标金额创新高。

在梁斯看来，《政府工作报告》对今年的重点任务进行了全面部署，宏观调控政策将继续发力，重点领域也将持续获益，继而推动经济动能持续释放，从而挖掘更多业务增长点。

与此同时，多家公司聚焦核心主业签订上亿元销售订单。《证券日报》记者梳理上市公司公告发现，3月1日至3月13日，A股已有43家上市公司披露中标项目相关公告，涉及轨道交通、环保、风力发电等领域的项目。

例如，华东重机3月12日公告称，公司近期中标和签署了多个境内外智能化港口装卸设备项目，总金额折合人民币约为14亿元。“本次中标及合同的签署有助于进一步提高公司在境内外智能化港口装卸设备的市场占有率，提升公司高端装备业务的核心竞争力和公司持续经营能力。”华东重机表示。

对此，田惠敏表示：“扩大基础设施建设以及新能源产业链项目建设、算力中心等数字经济项目建设，对于推动经济高质量发展具有重要意义，可以形成消费和投资相互促进的良性循环的局面，发挥好政府投资的带动放大效应，起到重点支持经济社会薄弱领域补短板的作用。”

本报记者 谢若琳 见习记者 毛艺融

(责编：杨曦、陈键)
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