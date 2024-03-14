人民网北京3月14日电 （记者李栋、王天乐、车柯蒙）春管春耕是农业生产的“开年大戏”。当前，粮食主产区春耕生产加速推进，各地通过加大人力、物力投入，把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位，不断夯实夏粮丰收基础。

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