人民网北京3月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至3月12日，中老铁路累计发送旅客3020万人次，发送货物3424万吨，其中跨境货物超780万吨，呈现客货两旺态势，国际黄金大通道作用日益凸显，为沿线经济社会发展注入了新活力。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营以来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，与老挝铁路部门加强合作，切实运营好、管理好中老铁路，实现客货运量强劲增长，运输服务品质持续提升，辐射带动效应不断增强。

一是旅客运输量质齐升。复兴号、澜沧号动车组安全高效、便捷舒适，受到沿线民众青睐。中老两国铁路部门加强客运组织，优化列车开行方案，增加运力供给，中老铁路旅客发送量持续增长，中国段日均开行旅客列车由开通初期的35列增至目前51列，单日旅客发送量由2万人次增至最高10.3万人次。老挝段日均开行旅客列车由4列增至12列，普速旅客列车扩编为10辆以上，单日旅客发送量由720人次增至最高12808人次。2023年3月15日，中老铁路启用互联网手机APP售票系统，实现互联网售票，支持微信、支付宝、银联、VISA、Onepay等支付方式，极大提升了旅客购票体验。2023年4月13日，中老铁路在昆明至万象间首次开行国际旅客列车，实现昆明、万象当日通达，已累计发送87个国家和地区15.5万名跨境旅客，近期又新增中国玉溪、老挝孟赛2个停靠车站，进一步便利两国人员往来。

二是跨境货物运输强劲增长。与中老两国海关、边检部门加强沟通，完成磨憨铁路口岸提质扩能改造，用好万象南换装站，加强跨境货物运输组织，积极推行快速通关，提升运输能力和通关效率，有效压缩了全程物流成本，着力打造中国与东盟间的黄金物流通道，中老铁路单日开行跨境货物列车由开通初期的2列增至目前高峰时的20列，今年1月1日至3月12日中老铁路完成跨境货物运量106.4万吨，同比增长33.9%。2022年1月10日，首次开行定点、定时、定线、定车次的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车，截至目前累计开行972列，跨境货物运输时效不断提升。积极探索“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式，老挝、泰国等国家至欧洲铁路直达运输时间缩短至15天。为满足老挝客户“零、散、小”货物运输需求，今年2月20日起首次通过万象至磨丁间普速旅客列车开办快递运输业务，并实现“当日送达”，已累计发送快递货物15173件。

三是经贸发展辐射效应凸显。中老铁路加速了沿线人流、物流、资金流、信息流的流动，促进了万象、琅勃拉邦等重点车站周边开发，带动了物流、商贸、旅游等产业发展，增加了大量就业岗位。中老铁路跨境货物品类由开通初期的橡胶、化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等2900多种，货物运输辐射老挝、泰国、越南、缅甸等12个“一带一路”共建国家和中国31个省区市的主要城市，万象至昆明间物流成本较中老铁路开通前下降40至50%左右，有效带动了万象赛色塔综合开发区、磨丁经济特区等经济园区发展，老挝铁矿石、木薯粉、橡胶等产量明显增加，促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经