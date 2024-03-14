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国务院国资委：抓住有利时机持续深化国资国企改革

2024年03月14日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王连香）据国务院国资委网站消息，3月13日，国务院国资委党委召开专题会议，深入学习贯彻全国两会精神。

会议指出，要牢牢把握全国两会关于稳定宏观经济大盘的重要部署，以更大力度抓好中央企业经济运行，聚焦稳增长、扩投资、防风险、强服务，压实责任，更加紧跟宏观经济形势变化，创新监管方式手段、增强有效监管合力，强化服务意识，推动中央企业坚决当好国民经济稳定器、压舱石。

会议认为，要牢牢把握全国两会关于加快发展新质生产力的重要部署，以更加务实的举措推动中央企业新旧发展动能转换，狠抓政策优化、机制完善、统筹推动，强化工作协同，研究更加有效管用的举措，把发展新质生产力同做强做优主业、提高经营业绩考核导向性精准性、调动企业领导和科技人才积极性等重点工作紧密结合起来，确保同向发力、形成合力。

会议提到，要牢牢把握全国两会关于进一步全面深化改革的重要部署，抓住有利时机持续深化国资国企改革，进一步明确改革重点，特别是把发展新质生产力和增强核心功能、提高核心竞争力贯通起来推动深化改革，不断向改革要活力、要动力、要红利，加快建设世界一流企业。

会议指出，要牢牢把握全国两会关于对外开放、区域协调发展、社会民生、生态文明等方面重要部署，推动中央企业扎实服务国家战略，把新任务新要求及时纳入工作体系，细化任务举措、层层压实责任、加强督促检查，持续加大重点领域投入力度，坚决守住安全发展底线；牢牢把握全国两会关于全面从严治党的重要部署，以巡视整改促进更好发挥党建引领保障作用，统筹建立问题清单、任务清单、责任清单，围绕改革发展党建工作中遇到的重点难点问题，加大推动解决力度，破除顽瘴痼疾，确保系统整改、全面整改、彻底整改。

(责编：王连香、高雷)
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