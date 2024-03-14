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市场监管总局：落实"四个最严"要求 推动食品安全形势持续稳中向好

2024年03月14日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2023年，市场监管总局严格落实“四个最严”要求，深入贯彻党中央、国务院决策部署，压紧压实食品安全各方责任，加强全过程监管，推动全方位治理，守牢食品安全底线，确保人民群众吃得放心。

健全最严谨的标准，有效提升规范化水平。以制止餐饮浪费、限制过度包装等为重点制修订相关国家标准7项，针对食品非法添加和农兽药残留等重点问题，制定发布食品补充检验和快速检测方法19项。推动完善食品安全标准体系，截至目前，已公布食品安全国家标准1563项。

实施最严格的监管，切实防控食品安全风险。修订《食品经营许可和备案管理办法》《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》等6部规章。部署开展校园食品安全等专项整治行动，重点整治突出问题。实施“双随机、一公开”监管，全年组织开展日常检查、飞行检查、体系检查累计832万家次。推动保健食品注册与备案双轨运行，按照新国标批准注册1127个婴幼儿配方乳粉产品配方。

实行最严厉的处罚，持续强化严打高压态势。对违法违规行为严惩重处，严格处罚到人，始终保持紧的态势，持续释放严的信号。组织开展“铁拳”行动，全年查办案件54.7万件，移送公安机关5216件。针对监督抽检、风险监测发现的违法违规问题，核查处置23.7万件。

完善责任分担机制，建立健全责任落实体系。推动落实食品安全属地管理和企业主体“两个责任”，督促包保干部落实“三张清单加一项承诺书”制度，对1130万家食品生产经营主体定期开展督导，发现解决问题115万个。指导企业制定食品安全风险管控清单，实施“日管控、周排查、月调度”制度，定期开展自查。

广泛凝聚各方力量，积极营造共治共管格局。联合27个部门开展全国食品安全宣传周活动，累计覆盖上亿人次。畅通食品安全投诉举报渠道，累计处理食品安全投诉举报248.7万件，为消费者挽回经济损失约5851万元。指导开展反食品浪费专项行动，发起“光盘有礼”话题，累计7.3亿人次参与讨论。

(责编：杨曦、高雷)
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