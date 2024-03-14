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广东证监局联合地方政府开展两轮走访上市公司工作

2024年03月14日14:45 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王震）据证监会网站消息，为贯彻落实国务院“部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展”全国视频会议精神，近期，地方政府及有关部门与广东证监局联合开展两轮上市公司走访工作，一司一案、分层分类走访了融捷股份、温氏股份、亿纬锂能、保利发展、侨银股份、汤臣倍健、白云山、奥迪威等8家上市公司。

走访过程中，有关上市公司负责人围绕公司及行业实际提出了一些亟待协调解决的具体困难。各部门现场联合办公、集中“会诊”，逐个问题商讨切实有效解决办法，及时提供指导支持。广东证监局有关负责人向企业阐释了国家支持上市公司高质量发展的相关政策措施，坚定企业发展信心。

下一步，广东证监局将按照全国视频会议和证监会有关工作部署，持续跟进走访汇总问题解决效果，进一步优化监管服务，凝聚更多发展共识，持续推动辖区上市公司高质量发展。

(责编：王震、高雷)
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