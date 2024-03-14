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海关总署：防止阿尔巴尼亚非洲猪瘟传入我国

2024年03月14日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王震）据海关总署网站消息，海关总署、农业农村部发布关于防止阿尔巴尼亚非洲猪瘟传入我国的公告。

2024年2月26日，阿尔巴尼亚向世界动物卫生组织紧急报告，该国库克斯州发生一起非洲猪瘟。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关法律法规的规定，现公告如下：

一、禁止直接或间接从阿尔巴尼亚输入猪、野猪及其产品。

二、禁止寄递或携带来自阿尔巴尼亚的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

三、来自阿尔巴尼亚的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。

四、对边防检查等部门截获的非法入境的来自阿尔巴尼亚的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

五、凡违反上述规定者，由海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。

六、各级海关、各级农业农村部门要分别按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。

本公告自发布之日起实施。

(责编：王震、高雷)
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