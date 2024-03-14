中汽协：1至2月我国汽车出口82.2万辆 同比增长30.5%
2024年03月14日10:29 | 来源：人民网
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人民网北京3月14日电 （记者王连香）近日，据中国汽车工业协会发布数据显示，2024年2月，我国汽车出口延续良好表现。2024年2月，汽车出口37.7万辆，环比下降14.9%，同比增长14.7%。2024年1至2月，汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。
从细分数据来看，2024年2月，乘用车出口31.5万辆，环比下降14.7%，同比增长16.2%。2024年1至2月，乘用车出口68.6万辆，同比增长31.5%。
2024年2月，商用车出口6.2万辆，环比下降15.7%，同比增长7.6%。2024年1至2月，商用车出口13.6万辆，同比增长25.9%。
2024年2月，传统燃料汽车出口29.5万辆，环比下降13.8%，同比增长22.1%。2024年1至2月，传统燃料汽车出口64万辆，同比增长39%。
2024年2月，新能源汽车出口8.2万辆，环比下降18.5%，同比下降5.9%。2024年1至2月，新能源汽车出口18.2万辆，同比增长7.5%。
(责编：王连香、高雷)
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