人民网北京3月14日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，国务院发函批复原则同意自然资源部审查通过的《河南省国土空间规划（2021-2035年）》《重庆市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

批复函指出，《河南省国土空间规划（2021-2035年）》是河南省空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。河南省地处中原地区，是支撑中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略实施的重要地区。规划的实施要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，努力推动河南在中部地区崛起中奋勇争先，奋力谱写中国式现代化建设河南篇章。

批复函指出，《重庆市国土空间总体规划（2021-2035年）》是重庆市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。重庆市是直辖市之一，我国重要的中心城市，国家历史文化名城和国际性综合交通枢纽城市。规划的实施要完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，发挥全国先进制造业基地、西部科技创新中心和对外开放门户、长江上游航运中心等功能，更加彰显“山水之城、美丽之地”独特魅力，奋力谱写中国式现代化建设重庆篇章。

批复函要求，自然资源部要会同有关方面根据职责分工，密切协调配合，加强指导、监督和评估，确保实现规划确定的各项目标和任务。各有关部门要坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。规划实施中的重大事项要及时请示报告。

(责编：杨曦、高雷)

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