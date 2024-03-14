人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者提问，近日，欧委会发布条例，要求海关对来自中国电动汽车进行进口登记，认为去年对华发起反补贴调查后进口量大幅增加，将危害欧盟市场。请问商务部对此有何回应？

商务部新闻发言人何亚东表示，我们注意到，欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。中方对此表示高度关注，业界对欧盟未来可能采取的追溯征税措施表示极大担忧。

何亚东说，中国电动汽车出口企业反映，中国对欧盟出口量与欧盟电动汽车消费量的变化相适应，并不存在所谓“进口激增”和“损害”欧盟市场的情况。欧盟采取进口登记措施和可能的追溯征税，增加了进口环节，给正常的贸易往来增添负担，不利于双方新能源产业深化合作，也将影响欧盟消费者的利益。

何亚东强调，中方一贯坚持通过对话磋商解决彼此关切，实现互利共赢。希望欧方审慎使用贸易救济措施，为中欧电动汽车产业发展创造更加稳定、健康的环境。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。

(责编：孙红丽、高雷)

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