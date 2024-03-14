人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

欧盟要求海关对自中国进口电动汽车进行登记 商务部回应

2024年03月14日16:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者提问，近日，欧委会发布条例，要求海关对来自中国电动汽车进行进口登记，认为去年对华发起反补贴调查后进口量大幅增加，将危害欧盟市场。请问商务部对此有何回应？

商务部新闻发言人何亚东表示，我们注意到，欧盟近日发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。中方对此表示高度关注，业界对欧盟未来可能采取的追溯征税措施表示极大担忧。

何亚东说，中国电动汽车出口企业反映，中国对欧盟出口量与欧盟电动汽车消费量的变化相适应，并不存在所谓“进口激增”和“损害”欧盟市场的情况。欧盟采取进口登记措施和可能的追溯征税，增加了进口环节，给正常的贸易往来增添负担，不利于双方新能源产业深化合作，也将影响欧盟消费者的利益。

何亚东强调，中方一贯坚持通过对话磋商解决彼此关切，实现互利共赢。希望欧方审慎使用贸易救济措施，为中欧电动汽车产业发展创造更加稳定、健康的环境。中方将密切关注欧方后续行动，坚定维护中国企业的合法权益。

(责编：孙红丽、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
欧盟要求海关对自中国进口电动汽车进行登记 商务部回应
　　人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 有记者提问，近日，欧委会发布条例，要求海关对来自中国电动汽车进行进口登记，认为去年对华发起反补贴调查后进口量大幅增加，将危害欧盟市场。…
中国银行业协会发布 《2023年中国银行业服务报告》
　　人民网北京3月14日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，中国银行业协会正式发布了《2023年中国银行业服务报告》（以下简称“报告”），这是中国银行业协会连续第17年发布该报告。 据介绍，《报告》分为六章，从深化服务体制机制建设、加快服务渠道协同发展、推进金融服务模式转型、强化重点领域金融支持、保障消费者合法权益、构建现代金融格局等6个方面，通过案例和数据，全面总结和回顾了2023年银行业服务管理工作的新成效、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步银行业服务工作高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部