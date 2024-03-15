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中消协消费维权年主题调查结果显示：

理性消费趋势显著 消费环境逐年改善

本报记者 王海磬
2024年03月15日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：中消协消费维权年主题调查结果显示：理性消费趋势显著 消费环境逐年改善

中国消费者协会3月14日向社会发布2024年“激发消费活力”消费维权年主题调查报告，调查结果显示，多数受访者认为消费环境越来越好，超六成消费者认为本地区2023年的消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛。

“售后保障”受关注

今年1月，中消协公布2024年消费维权年主题为“激发消费活力”，并围绕年主题内涵及公众消费体验经历，组织开展本次消费环境与消费信心网络问卷调查活动。

近年来，线上线下消费渠道、载体纷纷提质扩容，消费者对于线上线下消费安全、规范等议题也越发关注。调查发现，近八成受访者对线上线下消费环境表示放心，多数受访者对消费环境监管力度与成效表示认可，认为消费环境越来越好；线上线下消费市场发展各有特色，不同消费模式规范性受到消费者认可，线下市场规范度评价高于线上，新消费渠道规范性有待加强。

调查显示，超七成消费者自认能做到理性决策，理性消费趋势显著。中消协有关负责人表示：“消费者认为自己多数时候的消费决策较为理性的占比连续3年超过七成，这说明消费者越发重视对于个人和家庭消费的合理规划、理性决策。”

企业经营表现中，“售后保障”已连续3年最受消费者关注。中消协有关负责人表示：“对于信守承诺、退换货方便、公平对待等议题的关注，反映出消费者对保障性、安全感的看重。企业、品牌的人气、口碑是吸引消费者的重要因素，而企业和经营者的一些行为也会影响消费者的选购意愿和消费信心。”

消费维权主动性持续增强

回顾过去一年的消费者权益保护事业，诸多行动和改变值得点赞。调查显示，当前我国消费环境建设取得了积极成效，超七成消费者认为消费环境逐年改善，并对政府相关部门改善消费环境的工作表示认可；超九成消费者能够识别消费问题，消费维权意愿和主动性持续增强，绝大多数消费者不再默默忍受。

中消协有关负责人介绍，消费者积极点赞过去一年来的消费维权亮点变化，38.3%的受访者认为“消费者更加敢于维权”值得点赞，36.4%的受访者对“企业经营者服务态度有所改进”表示点赞，约三分之一的受访者还点赞了消协组织维权效能提升、媒体舆论监督更加见效。

结合日常生活消费经历和体验，消费者对当前消费环境建设工作提出一些优化建议。32.0%的受访者认为应当加强消费环境法治建设，31.5%的受访者认为应当提高居民收入和消费能力，31.4%的受访者认为应当加强社会诚信体系建设，比重均超过30%。

此外，调查还发现，消费者认为当前消费环境中的一些薄弱环节和新老问题不容忽视，期待完善。比如，个人信息泄露、网络谣言、预付卡经营者跑路等问题，需要进一步加强治理。

收入预期保持乐观

消费活力反映的是一个城市或地区的消费活跃程度，也是体现消费者参与市场交易、改善生活的能力和信心的重要参照。中消协有关负责人介绍，本次年主题调查表明，83.5%的消费者认为未来一年的家庭收入将稳中有升，预期保持乐观。

从消费者未来一年预计增加开支的情况看，食品、儿童用品、日用百货、汽车及零部件类占据较高比重和优先顺序；服务类消费中，将文化娱乐、医疗服务、体育健身、装修服务、旅游等纳入计划的受访者占比均超过20%。相关数据表明，消费者对于服务消费的关注度要高于商品消费，悦己型消费、体验式消费、大健康消费、陪伴型消费等均为近年来的新热点；在满足基础性消费之外，优化消费体验、促进品质升级、体现个性价值的消费意愿更加强烈，追捧“时尚”“潮流”的趋势更加明显。从消费体验相关的议题来看，“售后服务”“性价比”“好评率”三项更受消费者关注。

消费者对消费活力的预测与家庭收入预期息息相关，因此，持续促进消费、激发消费潜能要注意从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策。中消协建议，构建消费领域全链条良性循环促进机制，多渠道增加城乡居民收入，切实保障劳动者合法权益，在发展中稳步提升民生保障水平，扎实推进共同富裕，增强可持续消费能力。由于当前生活消费领域众多、涉及问题点多面广，建议不断强化消费者权益保护合力，增强消费维权工作敏感性、针对性和及时性，关注消费者情绪价值和参与社会治理的意愿，优化消费维权公共服务供给，推动消费维权社会共治。

(责编：杨曦、陈键)
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