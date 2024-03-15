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我国治水事业取得历史性成就

本报记者 陈晨
2024年03月15日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：我国治水事业取得历史性成就

2014年3月14日，习近平总书记提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，为系统解决我国新老水问题、保障国家水安全提供了根本遵循和行动指南。“10年来，我国治水事业取得历史性成就、发生历史性变革。”3月14日，水利部副部长刘伟平在国新办新闻发布会上表示。

刘伟平指出，10年来，我国新增水库库容1632亿立方米，新增5级以上堤防约6万公里，全国洪涝灾害损失占国内生产总值的比例由上一个10年的0.51%降至0.24%；水资源利用方式实现深层次变革，全国用水总量总体稳定在6100亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别下降42.8%、58.2%，农田灌溉水有效利用系数提高；国家水网建设加快，全国水利工程供水能力超9000亿立方米；治理水土流失面积62万平方公里，120万名河湖长上岗履职，江河湖泊面貌实现根本性改善；坚持政府和市场两手协同发力，全国水利建设投资年度完成额从3758亿元提高到11996亿元，金融信贷和社会资本投入从782亿元提高到3482亿元。

水资源利用效率大幅提升

谈到加强水资源节约集约利用、推进各行业深度节水的举措和成效，刘伟平表示，水利部扎实推进节水各项工作，水资源利用效率和效益大幅提升。

节水制度政策逐步建立——推进节约用水条例立法，联合有关部门印发实施《国家节水行动方案》和节水型社会建设规划，印发加强重点区域节水、非常规水配置利用等政策文件，健全节水标准体系。重点领域节水取得实效——水利部牵头20个部门建立节约用水工作部际协调机制，统筹推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、非常规水利用等重点领域节水。2023年全国规模以上工业用水重复利用率达93%以上，城市公共供水管网漏损率下降到10%以内。非常规水利用量210亿立方米，为10年前的3.5倍。

水利部农村水利水电司司长陈明忠进一步介绍，农业节水灌溉方面，我国实施东北节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水减排等区域规模化节水灌溉行动，强化取水许可，推进用水总量控制和定额管理。在粮食总产量稳步增长的情况下，全国农业灌溉用水总量实现零增长。

“此外，节水型社会建设全面推进，累计建成1763个节水型社会达标县、145个节水型城市、2.1万个节水型工业企业。节水产业发展势头良好，累计推动实施合同节水管理项目714项，吸引社会资本95亿元；23个省份出台‘节水贷’金融产品，贷款金额超过2100亿元。全社会节水意识持续增强。”刘伟平说。

国家水网加快构建

我国水资源分布极不均衡，近年来，水利部以联网、补网、强链为重点，加快国家水网建设。

水利部规划计划司司长张祥伟透露，国家水网建设进展主要体现在三个方面。一是国家水网主骨架和骨干输排水通道加快形成。从国家水网大动脉来讲，南水北调东、中线累计调水超698亿立方米，直接受益人口达1.76亿。从国家水网骨干输排水通道来看，2022年以来，引江济淮、引汉济渭、珠江三角洲水资源配置等一批重大引调水工程通水，环北部湾水资源配置工程、吉林水网骨干工程、淮河入海水道二期等重大项目开工建设，将为流域、区域经济社会高质量发展提供有力的水安全保障。

“二是国家水网重大结点工程建设积极推进。2022年以来，黑龙江林海、重庆向阳、云南桃源等20项大型水库开工，江西大坳、广西大藤峡、安徽怀洪新河等13项大型灌区开工建设。三是省市县级水网建设统筹推进。全国31个省份省级水网建设规划印发实施，水利部启动省、市、县级水网先导区建设，通过先导区示范带动作用，推进各层级水网建设。”张祥伟告诉记者。

河湖生态保护治理水平提升

在河湖管理保护方面，水利部推进安全河湖、生命河湖、幸福河湖建设，采取一系列创新举措，着力提升江河湖泊生态保护治理水平。

据介绍，水利部指导各地建立健全以党政领导负责制为核心的责任体系，31个省区市党委和政府主要领导担任省级总河长，省市县乡村五级120万名河湖长上岗履职。“水利部制定印发河长湖长履职规范，全面建立河湖长动态调整和责任递补机制。连续5年将河湖长制工作纳入国务院督查激励。指导各地严格河湖长制考核，各地累计问责3.79万人次。”水利部水资源管理司司长于琪洋介绍，在创新完善工作机制方面，国家层面建立全面推行河湖长制工作部际联席会议制度，七大流域全部建立省级河湖长联席会议机制，各地普遍建立“河湖长+警长”“河湖长+检察长”等协作机制。

与此同时，强化河湖库管理保护，先后组织开展妨碍河道行洪突出问题清理整治、全国河道非法采砂整治等专项行动，累计清理整治河湖库乱占、乱采、乱堆、乱建“四乱”问题24万多个。“水利部推动河湖管理范围划界，划定133万公里河流、2057个湖泊的管控边界。完成7280条河湖的健康评价，逐河逐湖建立健康档案，滚动编制实施‘一河一策’方案7万多个。”于琪洋说。

(责编：杨曦、陈键)
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