原标题：多家央企联合发布《国有企业落实扩大内需战略的路径研究》报告

新华社北京3月14日电（记者高亢）中国移动等多家央企14日在北京联合发布了《国有企业落实扩大内需战略的路径研究》报告。报告体系化总结了六大行业央企落实扩大内需战略的实践，为国有企业在新发展格局下落实扩大内需战略提供了新思路。

据中国移动研究院用户与市场研究所所长林琳介绍，报告紧密结合国家战略部署和国有企业角色定位，基于央企的实践经验，针对目前扩大内需方面研究以理论研究为主、缺乏对实践的指导等问题，从实施路径、实现机制、发展目标等多个维度，全面系统解析了国有企业如何有效落实扩大内需战略。

在落实扩大内需的具体方法上，报告总结了多条路径：聚焦国企主责主业，通过“拓展消费空间、催生消费业态、增加投资体量、优化投资结构”，以消费品质升级带动传统市场扩容；以规模优势促进品质消费渗透；保持投资规模的合理增长；发挥国企辐射带动作用，通过“产业链融合发展、跨产业联动”，带动上下游各类关联企业协同发展；通过跨产业供需有效对接和供给创新，拉动内需持续增长。

在国有企业全面落实扩大内需战略的体系建议方面，报告明确了构建消费与投资良性循环体系、产业链供需动态平衡体系的两大目标，并提出重视两大实现机制：从依赖传统要素投入型增长转向科技创新驱动型增长，提高科技成果转化率，创造新的消费市场空间；使消费与投资真正形成相互促进的合力，国有企业与产业链及产业间各类市场主体形成优势互补，打造从科创策源到市场规模发展的合力。

据了解，该报告由中国移动研究院牵头，联合鞍钢集团有限公司、中国中化控股有限责任公司、中国航空集团有限公司、中国林业集团有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司等多家央企智库共同编写。

(责编：杨曦、陈键)

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