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浦发银行：线上线下齐发力 让金融知识“触手可及”

2024年03月15日09:52 | 来源：中国网财经
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原标题：浦发银行线上线下齐发力，让金融知识“触手可及”

　　记忆力大挑战、消保知识叠叠乐、反诈知识问答、惠民政策服务……这是3月11日浦发银行“金融知识专列”首站“七彩云南”的活动现场。

　　浦发银行昆明分行依托云南省金融教育示范基地，创新推出“金融健康”体检趣味游戏、“金融知识大闯关”游园、金融理财科普金融课堂等活动。这次是精挑细选，将热门游戏搬到了现场。

　　浦发银行相关负责人表示，一直以来，该行积极践行金融工作的政治性、人民性，将金融知识、反诈技巧融入生活场景，寓教于乐，以更加生动、有趣的表现形式，让广大老百姓擦亮眼睛，守牢“钱袋子”。

　　37趟“金融知识专列”，开往全国各地

　　“3·15”消费者金融知识教育宣传活动期间，浦发银行发出37趟“金融知识专列”开往全国各地，让金融知识送到“千家万户”，融入消费者的“衣食住行”。

　　在乡村小学，浦发银行大连分行的员工当起了“孩子王”，带着自创的《青少年金融知识普及读本》漫画绘本，领着孩子们身临其境地当好小小反诈宣传员。

　　在社区里弄，浦发银行合肥分行员工，对照自创的《守护银发金融关爱中老年群体金融知识普及手册》，以案说法的形式，一对一为老人们讲解反诈知识。

　　在商圈街区，浦发银行西安分行联合当地民警，设立金融知识咨询台、将套圈、猜灯谜等传统游戏融入金融知识普及，让市民和游客在互动中涨知识。

　　此外，浦发银行沈阳分行专为盲人群体创作了金融知识有声读物“童声消保”，还专程将听得见的金融知识送到盲童学校，帮助孩子们掌握金融知识。北京分行专为司机群体创建了“远行”金融教育示范基地，结合司机的作息规律，开展体验式金融知识普及，帮助司机群体提升防风险能力。深圳分行专为老年朋友装饰菜市场，在摊位张贴朗朗上口的反诈标语，让老年朋友们装满“菜篮子”守好“钱袋子”。上海分行专为外宾服务人员，献上五大常用货币(人美欧日英)的防伪知识指南，帮助他们提高外币反假能力，解决涉外服务酒店外币识别困难的问题。

　　数智赋能，筑牢反诈“防火墙”

　　守牢“钱袋子”防范网络诈骗，不仅要用知识武装，更要有克敌制胜的“武器”。浦发银行依托金融科技的实践应用，通过数智化固牢“预防—拦截—管控”的三道防线。

　　创建“模型+规则”双引擎侦测体系，精准侦别潜在风险客户，重点防控电信诈骗主动转账、账户盗用、异常开户、境外资金用途等多个风险场景，保护客户资产安全；通过系统无缝对接，将反欺诈预警名单实时推送至远程银行，分秒必争快速外呼，唤醒客户拦截操作，最大限度地阻断资金损失风险；不断提高账户风险分析能力，研发并上线覆盖转账、消费、开户的多场景规则模型，开展涉案账户精准打击，启动涉案账户事中风险监测拦截，不断迭代优化提升覆盖面和精准度。

　　浦发银行表示，后续，该行将不断探索消费者金融知识宣传教育的新思路、新实践、新方法，更好满足人民群众的需求，为提升消费者金融素养、构建和谐稳定金融环境贡献浦发力量。

(责编：曹淼、李源)
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