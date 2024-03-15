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3月MLF操作利率不变 货币政策支持实体经济力度强

2024年03月15日11:30 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （黄盛）中国人民银行在15日开展3870亿元中期借贷便利（MLF）操作，本月MLF到期量为4810亿元；本月MLF操作利率为2.50%，上期为2.50%。

Wind数据显示，3月15日有100亿元逆回购到期，还有4810亿元MLF到期，因此单日全口径净回笼910亿元。3月11日至3月15日，中国人民银行共开展390亿元逆回购操作和3870亿元MLF操作，因有500亿元逆回购及4810亿元MLF到期。

“MLF利率不变，一定程度上反映了当前银行体系流动性供求总体处于均衡状态。”多位行业人士认为，今年以来，我国货币政策力度明显加大，降准、续作MLF保持流动性供给充裕，降低支农支小再贷款再贴现利率、引导LPR下行激发有效需求，支持宏观经济实现良好开局。此次3月MLF操作符合市场需求。近4000亿元的MLF操作量仍为银行体系注入足够的流动性，货币政策支持实体经济发展的力度依然较强。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，2月5日全面降准落地，释放长期资金1万亿，短期内银行信贷投放能力增强；2月20日5年期以上LPR报价大幅下调0.25个百分点，将带动新发放居民房贷利率和企业中长期贷款利率更大幅度下调。由此，开年货币政策在稳增长、稳楼市方向全面发力，当前正处于政策效果观察期。这是年初以来MLF利率保持稳定的原因。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析认为，近期经济指标看，经济活动活跃度在增强，物价强于季节性，实体融资处于历史较高水平等，短期降息迫切性不强。国内复苏不平衡、稳增长方面货币政策主要矛盾偏向于数量，需要推动宽信用，引导信贷资源流入薄弱环节与重点新兴领域；同时，银行净息差压力仍偏大，一季度经济数据季节性特征明显，中国人民银行需要更多信息观察经济与物价复苏趋势。

也有业内人士表示，MLF利率平稳，表明了中国人民银行有效把握稳健的货币政策、保持流动性合理充裕的态度，有利于稳定市场预期。

 另据了解，中国人民银行党委日前召开扩大会议，明确要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，加强总量和结构双重调节，促进社会综合融资成本稳中有降。

(责编：孙红丽、高雷)
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