人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，13日，以“创高质量产品 让消费者满意”为主题的2024年中国质量万里行3·15消费维权主题活动在京举办。活动上，中国质量万里行促进会秘书长赵陕雄发布了中国质量万里行2024年行动计划。

赵陕雄介绍，中国质量万里行2024年行动计划主要有十个方面：

一是开展质量强企强链强县主题宣传行动。发挥桥梁纽带作用，搭建宣传交流平台，深入宣传质量强企、质量强链、质量强县的先进经验和创新做法，引领带动会员企业互学互鉴，以线带点促面，营造良好氛围。

二是开展产品质量问题线索摸排行动。着眼于厂门内的质量改进，着力于厂门外的质量促进，对产品质量问题线索进行追踪、核查、汇总，上报市场监管总局。

三是开展家电汽车保险售后明察暗访行动。推进售后服务规范化、专业化、品牌化建设，这项行动中国质量万里行促进会已连续开展了20年。2024年，将兵分三路，对家电、汽车、保险领域进行明察暗访，通过舆情监测和实地走访、投诉分析和意见反馈，找准质量“堵点”和“痛点”，推进质量改进和提升。

四是开展窗口单位服务质量明察暗访行动。对网络舆情监测和消费者投诉较多的窗口服务进行明察暗访，在模拟办事、随机访谈中，审视窗口单位的服务环境、营业状态以及工作人员的服务质量、办事效率。

五是开展检验检测市场明察暗访行动。对线上平台涉及民生安全、社会关注度高、反映问题集中的检验检测机构进行明察暗访，对“不检出报告”“伪造报告”“调换检测样品”等问题线索进行摸排、汇总、上报。

六是开展“守护银发消费”质量维权行动。聚焦老年群体的消费权益，设立老年消费者投诉受理特别通道，征集问题线索，开展老年群体消费维权行动，助力“放心消费行动”，促进银发经济发展。

七是开展“真金火炼”随机抽检行动。秉持自愿申请、客观公正、透明公开、动态调整、诚实信用等原则，在抽检专家、企业代表、消费者代表、新闻记者的共同见证下，从市场上随机抽取样品，随机确定检测机构，对样品相关指标进行检测，以权威第三方检验结果证明企业产品质量是否过硬。

八是开展生活性服务质量监测行动。2024年，将围绕消费者关注的诚信问题、效率问题、质量问题等，对汽车4S店等重点生活性服务质量开展大样本消费者满意度调查，引导相关方持续提升服务水平。

九是开展“直播电商”质量诚信促进行动。联合新华网推进直播电商诚信建设，开展倡议活动、弘扬质量诚信、促进质量共治，携手制定高质量的团体标准，推进直播电商质量管理水平提升。

十是开展“瞭望新产品 护航新质量”行动。重点关注隐形车衣、AR眼镜、智能头盔、一次性毛巾等新产品，了解产品性能、瞭望市场动态、预警质量问题，为新产品的高质量发展建言献策。

赵陕雄表示，对“十大行动”的工作要求主要有三个方面：

一是科学精准，设计线路。针对热点难点问题和重点任务，系统谋划、多路出击，小处着眼、实处着力，一个问题一个问题地解决，深入开展质量提升。

二是加强组织，多方联动。联合部门、专家、企业、媒体等多方力量，大力激发各方的质量热情，以便于参与的方式、喜闻乐见的形式，开展好各项活动。

三是脚踏实地，务求实效。坚持摸实情，谋良策，找准重点问题和突出矛盾，找出可行科学的对策措施。做好宣传，力争实现“点亮一盏灯，照亮一大片”的效果。

(责编：乔业琼、高雷)

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