人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明表示，要激发上市公司回报投资者的意识，推动更多上市公司分红回购，支持公司夯实基本面。

郭瑞明指出，上市公司是资本市场的基石。在提升投资价值，特别是增强投资者获得感方面，要重点做好三方面工作：

第一，要激发上市公司回报投资者的意识。上市公司是各行各业、各个领域的优等生，好学生就要有好学生的样子。在回报投资者方面，当然应该有更高的要求。因为只有这样，一家上市公司才能够吸引投资者，投资者才有可能愿意来、留得住。我们监管机构下一步要制定上市公司市值管理指引，让主要指数成份股公司更加自觉地回报投资者。我们还要推动相关部门把上市公司提升投资价值工作、市值管理工作纳入内外部考核评价体系，这样能够更好地发挥优质上市公司的示范引领作用。此外，对于“破净”的公司，也要督促他们提出改善投资价值的举措。

第二，推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司，我们要综合其他指标，对相关的股票实施风险警示，督促这些公司分红。我们还要推动绩优的公司结合半年报、三季报实施一年多次分红，这样有助于增强投资者的获得感。同时，我们还要引导和支持更多上市公司回购股份，并且鼓励回购注销，市场对这方面也很关注。

第三，支持公司夯实基本面。要支持上市公司并购重组，包括鼓励上市公司运用股权激励等资本市场的工具来提升他们的业绩，做优做强。另外，我们要督促上市公司加强和投资者的沟通，了解投资者的诉求。“酒香也怕巷子深”，上市公司理应做好投资者关系的管理，积极采取措施稳定投资者的预期。

郭瑞明表示，证监会还将从严监管“借壳上市”和盲目跨界并购，坚决打击“炒壳”行为，强化优胜劣汰机制，营造更好的市场生态。

(责编：王震、高雷)

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