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中消协发出倡议：规范“七日无理由退货”规则适用 提振消费信心

2024年03月15日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，14日，为助力打造良好的消费环境共同推动“七日无理由退货”规则适用进一步规范，提振消费信心，促进消费市场健康发展，中国消费者协会、北京互联网法院联合组织六家电商平台开展倡议活动。

倡议提出，要依法履行七日无理由退货义务，细化用户协议等平台规则，对商品完好标准、适用范围、运费说明、七日起算时间等重点条款进行优化，完善退货规则和售后服务政策。

倡议提出，要依法充分尽到七日无理由退货提示说明义务，督促商家充分履行告知义务，切实保障消费者知情权、选择权。同时，要不断优化并完善“仅退款”规则，合理区分商品品类和具体适用情形，优化消费环境，提升消费体验。

倡议还提出，要完善并健全保证金制度，敦促商家及时完成退货退款，必要时通过划拨保证金快速完成退款程序，确保七日无理由退货的执行有力。

同时，倡议对电商平台责任提出了要求，要积极履行平台责任，开展常态化监督检查，切实引导和督促商家履行七日无理由退货义务，发现问题，及时介入，采取必要措施、督促整改。同时，还要完善七日无理由退货申诉流程、畅通投诉渠道，确保快速响应、及时处理、迅速解决，实质解决争议，切实维护消费者合法权益。

倡议还要求，要优化七日无理由退货纠纷调处机制，提升调处水平。切实发挥平台调处作用，积极协助消费者维护合法权益，促进争议快速高效解决。

(责编：乔业琼、高雷)
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