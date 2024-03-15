中消协发出倡议：规范“七日无理由退货”规则适用 提振消费信心
2024年03月15日16:44 | 来源：人民网
小字号
人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，14日，为助力打造良好的消费环境共同推动“七日无理由退货”规则适用进一步规范，提振消费信心，促进消费市场健康发展，中国消费者协会、北京互联网法院联合组织六家电商平台开展倡议活动。
倡议提出，要依法履行七日无理由退货义务，细化用户协议等平台规则，对商品完好标准、适用范围、运费说明、七日起算时间等重点条款进行优化，完善退货规则和售后服务政策。
倡议提出，要依法充分尽到七日无理由退货提示说明义务，督促商家充分履行告知义务，切实保障消费者知情权、选择权。同时，要不断优化并完善“仅退款”规则，合理区分商品品类和具体适用情形，优化消费环境，提升消费体验。
倡议还提出，要完善并健全保证金制度，敦促商家及时完成退货退款，必要时通过划拨保证金快速完成退款程序，确保七日无理由退货的执行有力。
同时，倡议对电商平台责任提出了要求，要积极履行平台责任，开展常态化监督检查，切实引导和督促商家履行七日无理由退货义务，发现问题，及时介入，采取必要措施、督促整改。同时，还要完善七日无理由退货申诉流程、畅通投诉渠道，确保快速响应、及时处理、迅速解决，实质解决争议，切实维护消费者合法权益。
倡议还要求，要优化七日无理由退货纠纷调处机制，提升调处水平。切实发挥平台调处作用，积极协助消费者维护合法权益，促进争议快速高效解决。
(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会：激发上市公司回报投资者的意识
- 人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明表示，要激发上市公司回报投资者的意识，推动更多上市公司分红回购，支持公司夯实基本面。…
- 评论
- 关注