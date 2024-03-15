人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中国质量检验协会（以下简称质检协会）了解到，15日，在“3.15”国际消费者权益日当天，质检协会组织开展了“产品和服务质量诚信承诺”主题活动。

质检协会秘书长于丽君表示，协会自2000年开始就持续在“3.15”活动中组织开展“产品和服务质量诚信承诺”主题活动，充分结合质量发展实际，不断创新活动内容，积极发挥企业的主体作用和新闻媒体的宣传监督作用，督促引导企业落实质量安全和维护消费者合法权益的主体责任，树立质量标杆，弘扬质量先进，在宣传传递质量信任、推介引导质量消费和质量、消费、维权知识普及与提高消费者的主体意识、依法维权能力并营造重视消费者权益保护的良好氛围等方面一直发挥着应有的积极作用。

质检协会会长助理、企业工作部主任王剑表示，一个重视质量的民族才是有前途有希望的民族，一个重视质量的企业才是有魅力有发展的企业，一个重视质量的消费者才是对自己生命财产负责任的消费者，已经成为社会各界的共识。

他表示，质检协会组织开展的“3.15”活动，就是要发挥广大质量诚信标杆企业的示范引领作用，带动更多的企业重视质量发展，推进质量社会共治，抓好质量提升，进而引导广大消费者选择质量消费，大力协助广大质量诚信示范企业在质量效益明显提升的基础上取得更好的持续健康发展，切实助力企业增强市场竞争力。

质检协会会长助理、会员协作发展中心主任刘辉表示，质量反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度的体现。质量安全作为质量领域的一个重要维度，是经济社会发展的战略问题，关系人民群众切身利益，关系高质量发展，关系国家形象。

质检协会副秘书长张炯表示，加快建设质量强国，要更好发挥企业主体作用。让提高供给质量的理念深入到每个行业、每个企业中，使重视质量、创造质量成为社会风尚。弘扬企业家精神和工匠精神，督促企业严格落实质量主体责任，打造集质量、标准、技术、品牌于一体的高品质产品和服务。在此次活动中，质检协会免费为企业提供质量检验、质量管理、产品质量申诉（投诉）、产品质量仲裁和鉴定等方面的专项咨询服务。

质检协会副会长王群表示，传递质量信任、引导质量消费，切实维护消费者合法权益，通过消费者的选择倒逼供给质量的提升，不断满足人民对美好生活的向往，是社会各界的共同责任。

据王群介绍，今年的“3.15”活动中，质检协会将专项提供“3.15”质量诚信溯源和防伪验证等专用标识服务。

今年的《政府工作报告》提出：优化消费环境，开展“消费促进年”活动，实施“放心消费行动”，加强消费者权益保护。

对此，质检协会网络工作部主任、中国质量网执行主编刘丽表示，消费是最终需求，是支撑经济发展的基础性因素。做好我国消费者权益保护工作，既是关乎14亿多老百姓切身利益的民生工程、民心工程，也是扩大消费需求和提升消费潜力的重要保障，还是实现人民美好生活向往和社团组织服务人民群众的重要标尺。

质检协会副会长、中检协联合（北京）质量检验研究中心主任张明表示，消费维权事业是践行人民至上理念的具体行动，协会始终致力于开创质量专业社团组织在新时代的新作用，当好全心全意为人民服务根本宗旨的践行者、经济高质量发展的推动者、消费维权社会共治格局的参与者。切实维护消费者合法权益，凝聚社会各方面力量，积极引导企业提高质量诚信自律能力，大力督促企业承诺产品和服务质量主体责任，强化引领企业履行产品和服务质量诚信承诺，切实营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。

(责编：乔业琼、高雷)

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