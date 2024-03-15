人民网北京3月15日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，13日，以“创高质量产品 让消费者满意”为主题的2024年中国质量万里行3·15消费维权主题活动在京举办。市场监管总局党组成员、副局长，国家标准化管理委员会主任田世宏出席并讲话。

中央经济工作会议提出，要“实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领”。刚刚闭幕的全国两会代表委员畅议“打造更多有国际影响力的‘中国制造’品牌”“实施‘放心消费行动’”“实施标准提升行动”等一系列目标任务。

会议指出，要进一步增强建设质量强国的责任感、使命感，以政治意识引领质量意识，着力推动高质量发展；以质量意识驱动创新能力，让新质生产力更有力量；以创新能力推进质量强企，创造更多高质量产品；以质量强企服务美好生活，让消费者更加满意。

会议现场。受访方供图

会议强调，质量既是“家事、身边事”，也是“国事、天下事”。广大企业要认真贯彻《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》，切实落实质量主体责任，全面加强质量管理，健全质量标准体系和质量安全追溯体系；政府部门要有效发挥主导作用，加强质量安全监管和质量安全风险监测；社会组织要充分发挥桥梁纽带作用，促进行业质量诚信自律；新闻媒体要有效发挥宣传引导作用，传播先进质量理念，营造良好社会氛围。

出征仪式现场。受访方供图

会上，还举办了中国质量万里行出征仪式。

(责编：乔业琼、高雷)

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