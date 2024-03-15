原标题：华为中国合作伙伴大会2024成功举办，华为云携手伙伴共赢智能时代

3月14日至15日，“因聚而生 数智有为” 华为中国合作伙伴大会2024在深圳国际会展中心举办，本次大会汇聚了万千精英伙伴，完成了从“众志有为”到“数智有为”的全新升级，并进一步深化了“伙伴+华为”体系。

作为企业数字化转型的坚实伙伴，华为云精心策划了政企智能升级、销售伙伴、数据库、云商店、中小企业数字化转型、数智安全创新、深圳区域经销商伙伴招募等七大主题论坛及三场公开演讲，详细展示了面向政企伙伴的生态政策计划与伙伴联合解决方案。为满足生态伙伴多元化合作模式的需求，华为云始终践行“一切皆服务”的战略，以构建能力为核心，以共建生态为根本，持续使能合作伙伴，共创产业新价值。

携手政企践行深度用云，携手开拓数智新世界

伴随着数实融合的持续深入及前沿技术的突破应用，千行万业迎来了提质增效、创新发展的新阶段。为进一步拥抱数智新时代，智能化升级已成为企业实现高质量发展的必然选择，而“云计算”依托其算力高、应用广、生态强等多方面的优势，无疑是助力企业抢占未来竞争制高点的最佳技术工具，华为云便是共建智能世界云底座的先行者。

华为混合云总裁、主机上云军团CEO尚海峰表示，中国拥有全球最丰富的业务场景和最大规模的创新队伍，在AI领域有机会实现全球领先。华为云聚焦做好云底座和黑土地，携手伙伴突破核心技术、加快场景创新，共建智能化新生态。

从产品层面看，华为云早已开启了全面智能化（All Intelligence）战略，今年华为云推出的8大尖刀产品和36个伙伴联合解决方案也充分体现出其在企业智能化升级方面的布局。丰富的产品矩阵，完善的服务能力，让华为云得以聚焦在电商、零售、游戏、汽车、教育、制造、高科技、金融等8大重点行业，助其进一步完善了生态伙伴体系，并逐渐形成了独特的差异化竞争优势，可更好的推动政企客户数智化蝶变。

从产业维度看，产业数字化大趋势下，华为云以昇腾AI云服务为算力底座，以盘古大模型联合创新为基础，持续提供涵盖基础设施、算力、算子、算法、开发框架、盘古大模型等在内的全栈AI能力，持续深入产业，积极践行“数实融合”战略,为产业智能化打造最佳AI云底座，全力助力产业升级。与此同时，支持主流开源模型和第三方商业模型，携手伙伴、开发者，共建繁荣“百模千态”，让AI重塑千行万业。

加速行业智能化升级，共创数智时代新可能

在千行百业智能化升级过程中，互利共赢的政策主张和开放繁荣的生态体系，是共谋数智发展新篇章的关键力量。会上，华为云也通过政策和行动两个维度对“如何携手伙伴创造更多云上新价值”进行了详细阐述，再次彰显了其更懂政企伙伴的特色优势。

2024年，华为云将继续秉承“共创、共享、共赢”的生态理念，保持稳健、持续发展的同时，还对伙伴激励政策进行了全新升级，通过一系列的行动和扶持计划，与伙伴和开发者共建能力、共享市场、共育人才、共赢合作，持续助力伙伴能力提升，力争成为“伙伴的最佳选择”,同时与生态伙伴协同，构筑稳定运营的生态，成为“客户数字化转型的最佳选择”。

在生态方面，华为云生态已汇聚超4.5万家合作伙伴，超600万开发者，华为云商店上线超10000款商品，华为云的“朋友圈”正变得越来越繁荣。与伙伴实现业务联合拓展和商业共赢的同时，华为云还持续推动了技术应用走深向实，并协同鲲鹏、昇腾、鸿蒙、HMS、欧拉、高斯六大开发者生态，通过多元生态协同和多渠道全面赋能开发者。

面对数智化时代的发展机遇，完成“智变”升级是实现高质量发展的核心所在，而“智变”的关键则在云。在此背景下，华为云将依托自身综合实力，以标杆为引领，全面助推企业向好发展，力争成为“企业布局未来，走向智能的最佳选择”。同时，在这条路上，华为云将持续赋能更多伙伴，成为他们“向企业交付智能的最佳选择”，真正推动千行万业共赴美好的智能新时代。

(责编：曹淼、李源)

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