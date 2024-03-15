人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明指出，财务造假触碰的是资本市场的底线，必须坚决打击，“对于这点，证监会态度是非常坚决的。”

郭瑞明表示，下一步，证监会将会同各地区各部门增强合力，构建打击财务造假的综合惩防体系，将重点打击五类行为：

一是长期系统性造假和第三方配合造假，对于造假的策划者、协助者，都要严肃追责，坚决破除造假“生态圈”。

二是欺诈发行股票债券行为。要坚决把造假者挡在资本市场门外，混进来的要坚决清除。

三是滥用会计政策、会计估计，随意调节利润的财务“洗澡”行为。

四是通过融资性贸易、“空转”“走单”进行造假的行为。

五是在侵占上市公司利益、掏空上市公司过程中伴随的一系列造假行为。

(责编：王震、高雷)

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