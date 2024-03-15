人民网北京3月15 日电 （黄盛）证监会在15日集中发布了四项“两强两严”政策文件，分别是《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》。

“这次政策文件制定坚持目标导向、问题导向，牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线。” 证监会副主席李超对此表示，文件制定突出了“强本强基”和“严监严管”，一方面，聚焦提高上市公司质量和保护投资者合法权益，进一步完善加强市场监管的相关措施；另一方面，坚持刀刃向内，动真碰硬，在从严加强证监会队伍管理方面也作出了全面的安排；此外，文件还从发行准入、上市公司持续监管、中介机构监管等各方面系统性提出政策措施。

严把发行上市准入关

从源头提高上市公司质量

《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》着眼于从源头提高上市公司质量，全面从严加强对企业发行上市活动监管，压紧压实发行监管全链条各相关方责任，维护良好的发行秩序和生态，提出了八项政策措施。

李超表示，该文件严把拟上市企业申报质量、严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资，对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为，及时依法严肃追责；压实中介机构“看门人”责任，建立常态化滚动式现场监管机制；突出交易所审核主体责任，严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等相关情形，从严监管高价超募；综合考虑二级市场承受能力，实施新股发行必要的调节；大幅提高对拟上市企业的随机抽查比例和加大问题导向的现场检查力度；研究提高上市标准，从严审核未盈利企业；加强拟上市公司股东的“穿透式”监管，防止违法违规“造富”；健全全链条监督问责机制，上市委委员和审核注册人员存在重大过失、违反廉政纪律的，终身追究党纪政务责任。

如何严把发行上市准入关？证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，将会从发行上市的全链条各个环节加强监管，拟上市企业要树立正确的“上市观”，现代企业制度要有效运行，对信息披露的质量要承担起第一责任；中介机构要履行好“看门人”职责，充分运用资金流水核查等方式确保财务真实性，对中介机构建立常态化滚动式的现场监管机制，以三年为周期，原则上做到全覆盖；交易所要承担起审核主体责任，强化对拟上市企业的审核力度，严格监管高定价超募。此外，证监会也将抓好建制执制和统筹协调，大幅提高现场检查比例，深化跨部委监管协作，对于出现欺诈发行等违法违规的情形进行全链条回溯和问责。

据严伯进介绍，证监会对上市门槛也会有更加严格的要求，即上市前要建立现代企业制度，研究提高部分板块的上市指标，从严监管未盈利企业上市。

加强上市公司监管

提升投资价值和加强投资者保护

《关于加强上市公司监管的意见（试行）》围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。

据李超介绍，上述措施主要包括推动构建资本市场财务造假综合惩防体系，提高“穿透式”监管能力，努力实现业绩穿透、数据真实；将减持与上市公司破净、破发、分红等适当挂钩；责令违规主体购回违规减持的股份并上缴价差；加强现金分红监管，增强投资者回报；压实上市公司市值管理主体责任，推动优质上市公司积极开展股份回购。

针对上述文件提及的构建打击财务造假的综合惩防体系，证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，重点打击五类行为，即长期系统性造假和第三方配合造假行为；欺诈发行股票债券行为；滥用会计政策、会计估计，随意调节利润的财务“洗澡”行为；通过融资性贸易、“空转”“走单”进行造假的行为；在侵占上市公司利益、掏空上市公司过程中伴随的一系列造假行为。

“除了行政处罚，还要综合运用多种惩戒手段。”郭瑞明说，刑事方面，要用好公安、检察机关派驻证监会的体制优势，联合查处一批典型恶性案件；民事方面，先行赔付、支持诉讼、行政执法当事人承诺等制度可以赔偿投资者损失，大幅提高违法成本；对于主要责任人，坚决市场禁入；触及重大违法强制退市标准的，坚决退市。

在强化上市公司内控防线建设上，郭瑞明表示，重点压实公司董事会，特别是审计委员会和独立董事在反舞弊方面的职能，发挥公司治理内部制衡的作用；鼓励内部人举报，研究提高举报奖励金额；压实中介机构“看门人”的责任，对丧失职业操守、串通舞弊的中介机构，坚决从重处罚，坚决适用禁业罚等硬措施，让造假者无处藏身。

加强证券公司和公募基金监管

提升专业服务能力和监管效能

《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》聚焦于校正行业机构定位、促进其功能发挥、提升专业服务能力和监管效能，共包括25项政策举措。

李超介绍说，上述措施主要包括督促行业机构端正经营理念，把功能性放在首要位置，切实履行信义义务，完善利益冲突防范机制，严厉打击股东和实控人侵害机构及投资者利益的不法行为；坚决纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、炫富等不良风气；切实加强从业人员管理和廉洁从业监管；配合相关主管部门持续完善行业机构的薪酬管理制度；大力发展权益类基金，强化公募基金投研核心能力建设，提升对投资者的服务能力；加强股东、业务的准入管理，完善高管人员任职条件和相关制度；坚持机构罚和个人罚，经济罚和资格罚，监管问责和自律惩戒并重，促进行业机构提升自身能力。

如何加强保荐机构监管、压实投行“看门人”责任？证监会证券基金机构监管司司长申兵对此表示，要在严监管、严问责、强功能、优生态等方面做好监管工作。

在严监管方面，申兵说，在制度规则上明确对于“一查就撤”现象要追究到底、责任到人，在日常监管工作中，特别关注撤否率比较高和“业绩变脸”等市场比较关注的突出问题，严格落实“申报即担责”，督促保荐机构切实强化内控，履行好核查把关职责；在现场检查方面强化信息共享、监管执法联动，提升监管合力和效能。

在严问责方面，申兵表示，要坚持穿透式监管和全链条问责，落实机构和人员“双罚”，依法用好资格罚、顶格罚等做法。在强功能方面，申兵明确，将督促投资银行把功能性放在首要位置，以服务实体经济高质量发展和保护投资者合法权益为已任，加强项目甄别、估值定价等投行核心能力建设。在优生态方面，申兵认为，要重视发挥现在已经有的证券公司分类评价和投行业务质量评价机制作用，完善保荐代表人分类公示制度，加强对投行和从业人员廉政从业监管，重点打击不当入股、利益输送等突出问题。

加强证监会自身建设

推动资本市场高质量发展

《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》旨在推动证监会加强自身建设，更好履行监管主责主业，为推动资本市场高质量发展提供重要组织保证。

“该文件坚持以自我革命引领自身建设，推动证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。”李超表示，上述文件明确了三方面措施，即突出政治过硬，坚持和加强党对资本市场的全面领导，把政治性和人民性的要求落实到具体监管工作中；突出能力过硬，着力打造堪当重任的监管干部队伍；突出作风过硬，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持续保持惩治腐败的高压态势。

具体而言，证监会如何落实政治过硬、能力过硬、作风过硬的标准，全面加强自身建设？证监会人事教育司负责人张朝东对此表示，在坚持资本市场监管的政治性、人民性方面，要深入推进政治机关建设，教育引导监管干部坚守金融报国、金融为民的初心，忠诚履行好党和国家赋予的职能职责，带着使命责任，做好各项工作。

在从严管理方面，张朝东表示，要持续推进中央巡视整改常态化、长效化，突出用制度管人、管权、管事，坚持严的基调、严的措施，形成并巩固严的氛围。

在从严监管方面，张朝东明确，将坚决落实监管要“长牙带刺”“有棱有角”要求，把严的导向体现到严的制度、严的执行、严的效果等各方面；优化监管体制，增强力量保障，同时提升干部的监管履职能力，强化监管问责，推动监管亮剑。

在转变作风方面，张朝东说，要狠抓工作落实，坚决纠治“四风”问题，纵深推进全面从严治党，党风廉政建设和反腐败工作；坚持深入调查研究，以谦虚谨慎的态度认真听取并坦诚回应市场的关切和质疑，尽最大努力解决突出问题，用心打造证监会的良好形象。

(责编：乔业琼、高雷)

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