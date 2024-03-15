外汇局：2月外汇市场运行稳中向好 跨境资金流动更趋稳定
人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局15日公布的2024年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据，数据显示，2024年2月份，我国外汇市场运行稳中向好，跨境资金流动更趋稳定。
数据显示，2024年2月，银行结汇1540亿美元，售汇1523亿美元；银行代客涉外收入4561亿美元，对外付款4440亿美元。2024年1至2月，银行累计结汇3582亿美元，累计售汇3664亿美元；银行代客累计涉外收入10526 亿美元，累计对外付款10350 亿美元。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差121亿美元，环比增加66亿美元；银行结售汇小幅顺差17亿美元，市场预期保持平稳，外汇交易理性有序。
“主要渠道跨境资金流动表现平稳，货物贸易和证券投资项下资金净流入保持较高规模。”王春英说，2月份，剔除春节假期等因素影响后，货物贸易项下跨境资金日均净流入规模同比增长3%，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，2月份外资净增持境内债券111亿美元，继续处于较高水平；外资投资境内股票总体转为净增持，体现外资投资配置人民币资产意愿稳中有升。
汇管研究院副院长赵庆明在接受人民网记者采访时表示，外资持续净增持境内债券，说明国际金融机构看好人民币债券资产未来收益。从中长期看，人民币国际化处于加速发展阶段，境外机构在债券资产配置上会继续增持人民币资产。
谈及未来我国外汇市场走势，王春英表示，在经济基本面以及政策面、市场面等有利因素支撑下，未来我国外汇市场有望继续保持平稳运行。
“2024年我国加大宏观调控力度，推动实现国内生产总值增长5%左右的预期目标，经济回升向好态势将进一步巩固和增强。”王春英说，我国稳步扩大制度型开放，不断优化营商环境，跨境贸易和投融资便利化水平将不断提升。
王春英同时表示，我国外汇市场深化发展，企业汇率风险管理水平逐步提高，人民币在跨境使用中占比进一步上升，外汇市场的参与主体更加成熟、交易更加理性。2024年主要发达经济体货币政策有望转向，外部流动性紧张局面趋于缓和，也有利于我国外汇市场稳定。
“随着我国外贸多元化发展以及出口结构的持续优化，我国对外贸易韧性不断增强，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。我国经济回升向好态势稳固，人民币资产的避险和投资价值不断显现，外资投资中国市场和配置人民币资产意愿也稳步提升。”民生银行首席经济学家温彬告诉人民网记者，这些因素都有利于我国外汇市场平稳运行和国际收支保持基本平衡。
专家认为，随着各项宏观政效应持续释放，国内经济将延续回升向好态势。我国在超大规模市场、完整产业体系等方面的优势持续存在，高水平制度型开放有序推进，将继续吸引国际资本投资国内市场和配置人民币资产。近年来，人民币汇率弹性增强，企业等主体汇率风险中性意识提升，会继续发挥缓释外部冲击风险作用，有助于我国外汇市场保持平稳运行。
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