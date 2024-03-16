王绍绍

家用电器以旧换新，大宗消费品更新换代……消费品以旧换新作为“消费促进年”的一项重点工作，孕育了消费增长新动能，助力经济智能化、绿色化发展。

近日印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提到，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

今年的《政府工作报告》提出，“促进消费稳定增长”“鼓励和推动消费品以旧换新”。商务部相关负责人表示，推动消费品以旧换新，既是增强当前经济增长动力、巩固回升向好的有力举措，也是推动高质量发展的长远之策。

国家统计局数据显示，截至2023年底，我国汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。家电保有量高，其中不乏诸多年代久远、亟待更新换代的产品；同时，高端用户新增需求逐步上升。

“我国的汽车、家电、家装市场综合体量大，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，有的因为长期使用，还存在着一定的安全隐患，潜在更新需求进入了集中释放期。”商务部相关负责人以大宗商品为例进行介绍，比如，在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆；平均每年约有2.7亿台家电按标准来说超过了安全使用年限。

此前，国家发展改革委会同有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。

国家发展改革委相关负责人表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳，减少安全隐患。既惠民又利企，一举多得。

近期，某汽车企业开展“以旧换新”活动，推出10亿元“以旧换新”置换补贴政策。在政策支持下推进汽车等大宗消费品更新换代，一名消费者仅用一个半小时就通过活动“提”到了新车，有效节约了消费者购车、用车、换车的成本。

“此次发布大规模补贴政策，不仅能促进消费，增加先进产能、提升生产效率，还能加速新能源汽车的普及，促进节能减排，提升新质生产力，既惠民、又利企。”该企业相关负责人说。

业内专家表示，汽车、家电的更新换代需求和潜力较大，以旧换新等措施将在满足消费需求的基础上激活市场。和前些年以家电下乡为主的“以旧换新”活动相比，此次“以旧换新”从解决“有没有”升级为看重“好不好”，对家电企业来说，是一个加速发展新质生产力的好机会。

电商平台作为品牌厂商与消费者之间的中间平台，发挥了桥梁和纽带的作用。近期，多家电商平台推出以旧换新服务，加大以旧换新补贴，扩大商品补贴范围及力度。目前，上海某平台已在全国1500个区县实现送货上门同时取旧换新或“送新单独取旧”服务，覆盖众多国内外家电品牌，为“以旧换新”增添助力。

据有关行业协会统计，2023年，全国废旧家电回收总量达450万吨，含有金、银、铜、锡等大量贵金属和塑料等。数据显示，每回收1吨废旧家电，拆解出的再生资源能够减少二氧化碳等温室气体排放约4.7吨。不过，目前废旧家电通过正常渠道回收，实现环保拆解和再回收的比例仅占20%左右。

在山东莱西的“碳中和”绿色工厂内，一台500L容量的大冰箱被缓缓推到上料口，经过预拆解、冷媒回收、自动打孔沥油、多重破碎、三级分选等，最终变成了一堆堆拆解金属、再生塑料、循环部件，并以这种全新的形态，重新进入产业链……在我国，绿色低碳循环发展经济体系建设持续深入，企业不断实践探索，构建智能、高效、可追溯、线上线下融合的回收处理体系，为绿色发展添砖加瓦。

“推动大规模设备更新和消费品以旧换新是一项系统工程，做好这项工作要打好政策组合拳。”国家发改委相关负责人指出，要加大财政、金融、税收等政策支持力度，强化用地、用能等要素保障和科技创新支撑，深入实施“四大行动”，把实事办好、好事办实，扎实推进经济高质量发展。

商务部研究院研究员周密认为，促消费是一项长期工作，既是对消费者消费能力与感受的满足，又是对消费商品或服务保障的系统配合与引领，需要围绕不同时期经济社会的具体情况有所侧重。

“要坚持以市场为主，通过政策支持和引导，充分调动各方积极性，形成‘去旧更容易、换新更愿意’的有效机制，让‘以旧换新’助力消费增长，为经济发展贡献力量。”业内专家建议。

数据显示，近几年，我国的服务消费快速发展，2013年到2023年，居民人均服务性消费支出占比从39.7%提升到45.2%，提高了5.5个百分点。

“未来一段时期，服务消费的空间和潜力还很巨大。”商务部相关负责人表示，要搭建平台载体，创新服务消费场景，开展“服务消费季”“中华美食荟”等系列活动，促进商旅文体健等业态融合发展，更好满足群众个性化、多样化、品质化的服务消费需求。

(责编：罗知之、高雷)

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