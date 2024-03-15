新华社北京3月15日电（记者潘洁）记者15日从第二届中国国际供应链促进博览会推介暨中外企业交流会上了解到，第二届链博会将在首届链博会设置的清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链和供应链服务展区基础上，增设先进制造链展区。

中国贸促会会长任鸿斌介绍，先进制造链展区将聚焦新质生产力，从前端研发设计、新材料运用、关键零部件加工到智能制造等方面，全方位、多角度展示全球先进制造领域的全产业链，包括新材料研发及运用、关键零部件加工、工业母机、工业自动化、机器人、先进设备、高端装备和工程机械等。

“我们将通过实物展出、动态演示、互动体验等多种形式，让观众切身体验数字化、网络化、智能化技术的前沿成果和深度应用。”任鸿斌说。

美国嘉吉公司、中国人保集团、国药集团等中外企业代表现场分享了参展首届链博会的经验，表示将以更大的投入、更优质的形象、更丰富的产品和技术参加第二届链博会，让供应链成为国际合作的“共赢链”。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会。第二届链博会将于今年11月26日至30日举行，各项筹备工作已经全面展开。截至目前，已有160多家中外企业确认参展第二届链博会。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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