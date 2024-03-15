新华社北京3月15日电 题：强监管防风险 推动资本市场高质量发展——证监会有关负责人解读四项“两强两严”政策文件

刘慧、刘羽佳、韩昊鹏

3月15日，证监会集中发布四项政策文件，涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管、证监会系统自身建设，突出“强本强基”和“严监严管”。在当日举行的国新办新闻发布会上，证监会副主席李超及证监会相关司局负责人对上述政策文件进行了解读。

严把发行上市准入关

《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》着眼于从源头提高上市公司质量，全面从严加强对企业发行上市活动的监管，压紧压实发行监管全链条各相关方责任，共包括8项政策措施。

“严把拟上市企业申报质量，严禁以圈钱为目的盲目谋求上市、过度融资，对财务造假、虚假陈述、粉饰包装等行为，及时依法严肃追责。”李超介绍，该意见还提出，压实中介机构“看门人”责任，建立常态化滚动式现场监管机制。突出交易所审核主体责任，严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等相关情形，从严监管高价超募等。

“我们也充分听取市场各方的意见和建议，对于上市门槛也会有更加严格的要求。”证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进说，研究适度提高部分板块财务指标，丰富综合性指标，让不同发展阶段、不同行业、不同规模的企业在合适的板块上市。同时，也将从严监管未盈利企业上市。证监会将就未盈利企业的科技成色征求行业相关部门意见，更好统筹支持科技发展和保护投资者利益。

对于各方关注的IPO现场检查，严伯进说，将大幅提高现场检查比例，使现场检查覆盖率不低于拟上市企业的三分之一。对现场检查中发现的欺诈发行、财务造假线索，一经查实，严惩不贷。

在严把发行上市准入关同时，李超表示，IPO也将提升对新质生产力的包容性、适应性和精准支持力度。利用好资本市场并购重组、股权激励等工具，促进新质生产力相关的上市公司更好发展壮大。同时，进一步健全多层次资本市场体系，持续提升服务新质生产力发展质效。

推动上市公司提升投资价值

《关于加强上市公司监管的意见（试行）》围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题提出了18项措施。

“财务造假触碰的是资本市场的底线，必须坚决打击。”证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，将从重点打击五类造假行为、全方位立体式追责、强化公司内控防线建设这三方面着手发力，构建打击财务造假的综合惩防体系。

在介绍如何完善减持规则体系时，郭瑞明说，将按照实质重于形式的原则，全面防范绕道减持。明确离婚、控股股东解散等情形的减持规则；明确股票质押平仓、赠与等方式的减持规则；禁止大股东、董事、高管参与以本公司股票为标的物的衍生品交易，禁止限售股转融通出借、限售股股东融券卖出。“对于违规减持将责令购回并上缴价差，对于拒不改正的严厉处罚。”

在推动上市公司提升投资价值方面，郭瑞明表示，下一步将制定上市公司市值管理指引，推动相关部门把上市公司提升投资价值工作、市值管理工作纳入内外部考核评价体系。同时，推动更多上市公司分红回购。对于多年不分红或者分红极少的公司，要综合其他指标，对相关的股票实施风险警示。要推动绩优的公司结合半年报、三季报实施一年多次分红。“我们还要引导和支持更多上市公司回购股份，并且鼓励回购注销。”

真正发挥中介机构“看门人”作用

市场普遍关注保荐机构的监管和从业质量问题。发布会上，证监会证券基金机构监管司司长申兵结合此次发布的《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，介绍了机构监管相关举措。

在严监管方面，申兵表示，除了在制度规则上明确对于“一查就撤”等现象追究到底、责任到人，在日常监管工作中，针对撤否率较高和“业绩变脸”等市场比较关注的突出问题，证监会将严格落实“申报即担责”，督促保荐机构切实强化内控，履行好核查把关职责。

在严问责方面，要坚持穿透式监管和全链条问责，落实机构和人员“双罚”，依法用好资格罚、顶格罚等做法。“我们会真正把民事、刑事、行政立体追责运用到位。”申兵说。

在强功能方面，证监会将督促投资银行把功能性放在首要位置，加强项目甄别、估值定价的核心能力建设，真正为市场和投资人推荐“货真价实”的公司，同时把问题公司坚决挡在市场门外。

谈到提升证券基金机构专业服务能力时，申兵说：“我们将督促行业机构强化能力建设，优化金融服务和产品供给，真正为投资者提供适配的金融产品和服务。”

全面加强证监会系统自身建设

本次制定的《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》明确了未来一个时期证监会系统自身建设的努力方向、目标任务和具体举措。

围绕“不能腐”的机制，李超说，适应全面实行股票发行注册制后的权力运行特点，聚焦政策制定权、行政审批权、监管执法权、处罚问责权等关键权力，完善制度机制，强化对公权力运行的监督制约。

证监会人事教育司负责人张朝东表示，将围绕削减离职人员“职务身份价值”这一根本，从业务端和管理端综合施策，全链条进行治理，深化专项整治。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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