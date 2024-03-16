本报记者 徐佩玉

近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。专家认为，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既惠企又利民，将释放万亿级规模市场潜力。

市场潜力巨大，既惠企又利民

中国是制造业大国和人口大国，随着高质量发展深入推进，设备更新需求将不断扩大。

“这将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。”国家发改委有关负责人表示，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使高质量耐用消费品更多进入居民生活，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠企又利民。

根据《行动方案》，到2027年我国工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

为实现上述目标，《行动方案》提出要充分发挥市场配置资源的决定性作用，依靠市场为各类设备和消费品更新换代差异化需求提供多样化供给和服务；更好发挥政府作用，打好政策组合拳。同时，建立激励和约束相结合的长效机制，加快制定修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准。

实施设备更新，提高生产效率

中国是工业大国，多种关键设备保有量全球领先。随着新型工业化深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长，是大规模设备更新的重点领域。中国信息通信研究院院长余晓晖表示，《行动方案》为中国未来几年工业领域设备更新投资明确了目标，将有效释放工业领域设备更新潜力、增加先进产能、提高生产效率。

高端、智能、绿色、安全是工业领域设备更新的重点方向。

推动设备高端化升级。《行动方案》提出要鼓励先进，严格落实设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标产品。余晓晖表示，这将推动工业企业淘汰一批超期服役的落后低效设备，加快机械、航空、船舶等重点行业更新替换一批先进设备，促进制造业高端化发展。

推进数字化智能化设备和软件大规模普及。《行动方案》提出要推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。这将推动工业企业广泛应用智能制造装备和工业软件，加速“5G+工业互联网”融合创新和规模应用。

加快生产设备绿色化更新改造。《行动方案》提出要加快推广能效先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造，严格落实能耗、排放等强制性标准要求。这将加快重点用能行业、重点环节推广应用节能环保绿色装备，助力实现碳达峰碳中和目标。

提升设备安全水平。《行动方案》提出安全生产是设备更新的重要方向，要严格落实安全生产等强制性标准和设备淘汰目录要求。这将促进先进适用安全应急装备在工业企业的广泛应用，提升企业安全生产感知、监测、预警、处置和评估能力。

消费品以旧换新，激发需求潜能

实施消费品以旧换新，是《行动方案》提出的重点任务之一，有利于促进消费、激发需求潜能。

《行动方案》提出，开展汽车、家电、家居等耐用消费品以旧换新，促进汽车梯次消费、更新消费，组织开展全国汽车以旧换新促销活动，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。畅通家电更新消费链条，鼓励支持消费者以旧家电换购节能家电。《行动方案》通过财税、金融、投资等政策支持和引导鼓励企业开展以旧换新活动，畅通流通堵点，有序引导梯次消费、更新消费，创造出新的市场需求。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨说，作为人口大国，中国在汽车、家电等耐用品方面市场庞大，蕴含了巨大的更新换代市场潜力，消费品以旧换新大有可为。仅2023年，就有超过2亿台家电报废。中国汽车工业协会预测，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆。据国家信息中心预测，2024年中国汽车市场换购需求占总需求的比重将为44%，到2025年有望提高到48%左右，这样的换购比例将带来可观的汽车销售增量。

“随着市场不断扩大和消费者需求不断升级，企业有更多的发展机会，供给端的技术创新和需求端的产品升级推动企业提升竞争力、产业格局进一步优化，带动相关产业快速发展，推动经济体系升级。”吴萨说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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