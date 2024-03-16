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湛江湾海底隧道贯通

广湛高铁穿海入城

2024年03月16日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月15日电  （记者李心萍）历时33个月，广东广州至湛江高速铁路（以下简称“广湛高铁”）湛江湾海底隧道15日顺利贯通。隧道穿海入城，全长9640米，其中盾构段长7551米，盾构直径14.33米，连续穿越2500米的海域段、5051米的陆域段，是我国目前独头掘进距离最长的穿海高铁盾构隧道。隧道还首次设计了预埋槽道，方便隧道后期维护保障。

　　广湛高铁建成通车后，广州和湛江城区可实现90分钟互达。广湛高铁全线路基工程已完成93%，桥梁工程已完成91%，隧道工程已完成86%，力争2025年底具备通车条件。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月16日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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