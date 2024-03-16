人民网北京3月16日电 （黄盛）中国人民银行日前发布了2024年2月金融统计数据报告。数据显示，前两个月人民币贷款增加6.37万亿元。分部门看，住户贷款增加3894亿元，其中，短期贷款减少1340亿元，中长期贷款增加5234亿元；企（事）业单位贷款增加5.43万亿元，其中，短期贷款增加1.99万亿元，中长期贷款增加4.6万亿元，票据融资减少1.25万亿元；非银行业金融机构贷款增加4294亿元。

此外，2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元，对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加980亿元。2024年2月末社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为241.29万亿元，同比增长9.7%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，2月份M2增长总体保持稳定，同经济增长和价格水平预期目标相匹配，他表示，一方面，受去年基数偏高影响；另一方面，受季节因素影响，加之居民消费和投资意愿改善，企业扩张生产，财政积极投放，导致存款有所回落。但M2同比增速继续略高于GDP与目标通胀水平，市场流动性继续保持合理充裕，反映目前货币环境仍保持适度宽松。

“从1-2月累计增量来看，前两个月人民币贷款增加6.37万亿元，2024年开年以来信贷投放力度不弱。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，2月以来，各项稳增长政策延续发力，政策效果持续释放。房地产融资协调机制有效推进，各商业银行快速进行项目筛选并纷纷跟进落实；降准资金释放、五年期以上贷款市场报价利率调降25基点，增强银行可贷资金，降低企业融资成本、提振投资意愿，并对稳定房地产预期起到积极作用。2月制造业、非制造业企业生产经营预期活动指数分别为54.2%、57.7%，均位于扩张区间。此外，2023年底增发的万亿建设国债，对应资金在2023年末及2024年初拨付落地，有助于带动银行配套项目融资需求增长；且伴随5000亿元抵押补充贷款(PSL)新增额度加快落地，“三大工程”相关领域信贷投放也在提速增效，均拉动企业中长贷维持较高景气度，成为信贷增长的主要支撑。

附：图解2024年2月金融统计数据

(责编：罗知之、高雷)

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