人民网记者 李栋

农时不等人，春耕正当时。眼下，春耕春管已经由南向北逐渐展开。今年中央一号文件把抓好粮食生产保供作为重点，提出了确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上的任务目标。各地区各部门压实责任，稳面积、提单产、强管理，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，为夺取全年粮食丰收夯实基础。记者深入夏粮生产一线进行了采访。

田管细致 夯实丰收基础

春日的齐鲁大地，沃野千里，孕育着新一季的丰收。“现在的小麦已进入返青期，经过镇压保墒作业，现在苗齐根壮，预计今年亩产能上1300斤。”在山东滨州惠民县前韩村的高标准农田里，种了500亩小麦的农户咸国强对现在的长势颇为满意。

在种粮大户咸国强家的麦田里，农机正进行镇压保墒作业。人民网记者 李栋摄

咸国强家小麦良好的长势，是我国农业现代化加快推进的一个缩影。“现在农业生产机械化程度非常高，小麦播种过程中，以北斗技术支持的精密设施开始普及推广使用，不仅播种整齐，而且出苗率也大幅提高。”惠民县农业农村局农技推广研究员马德辉接过话茬，近年来基于北斗系统的深松作业机、玉米茎穗兼收机、高效植保机、小麦联合收割机以及100余套深翻整地项目机械，实现了远程调度管理，提升了农业生产效率。

“今年惠民县小麦种植面积102.45万亩，总体来看，苗情好于去年。”惠民县农业农村局局长宋召武介绍，截至目前，全县先后出动农技人员700余人次，深入田间地头，手把手、面对面指导农户抓好镇压划锄、分类管理、病虫草害防治和“倒春寒”预防，全力以赴打好小麦丰收“第一仗”。

农业农村部最新农情调度，目前全国冬小麦返青一二类苗比例89.3%，苗情长势总体好于上年、好于常年，夏季粮油生产基础好。

近期，农业农村部组织实施奋战120天夺取夏收粮油丰收行动，派出工作组和科技小分队从“雨水”至“夏至”集中开展生产指导、单产提升、防灾减灾、病虫防控等工作，力争夏粮丰产丰收，为全年粮油生产夯实基础。

保障有力 为丰收保驾护航

春耕用肥正当时。农资供应是否充足，决定着夏粮丰收“成色”。

位于河北省东南端的大名县，地势平坦，土地肥沃，卫河、漳河、马颊河穿境而过，得天独厚的农业生产条件，造就了冀南“粮仓”，粮食产量逐年攀高的背后，离不开农资保供的重要支撑。

正值春耕追肥的关键期，记者走进大名县城区供销社，一辆满载复合肥的货车刚刚停稳，装卸工人马上开始紧张地卸货。

大名县城区供销社工人抓紧时间卸货，确保农资供应及时。人民网记者 李栋摄

“这是一车尿素肥，能补充冬小麦生长发育所需的多种微量元素，提高小麦的分蘖成穗率。”负责指挥卸货的供销社负责人说，当前正是春耕备肥旺季，销售点正全负荷运转，保障周边农户用肥需求，关键时刻不脱销、不断档。

“目前全系统已备肥7.56万吨，能够确保及时充分地满足春耕需求。”邯郸市供销合作社联合社党组书记、理事会主任、供销集团董事长张军介绍，在小麦返青期，当地供销社系统统筹安排，保证农资时时有、样样有，合力扛起国家粮食安全责任。

据农业农村部农资保供专班调度，截至3月13日，全国省、县两级化肥下摆到位率分别为82.3%、70.2%，周环比分别提高10.5个、3.6个百分点。

其中，海南、江苏春耕省级化肥下摆已全部到位；吉林、辽宁等7个省和新疆生产建设兵团进度超九成；青海、贵州、广东等10个省及北大荒农垦超八成。内蒙古、黑龙江由于还没到农时，化肥下摆进度较慢，省级到位率分别为65.8%、63.3%。

检修到位 助力生产效率提升

农业机械化是夏季粮油丰收的最大底气。农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础。农机具的维护和检修对于春耕至关重要。

近期，河南省安阳市内黄县麦田一片绿意盎然，90余万亩小麦放眼望去，宛如一张翠绿的地毯铺在了中原大地。在附近的农机检修现场，维修人员正忙着对各类农机进行检修和调试。

“检查并保养好农机的各个部件，确保这些‘铁牛’在春耕春管期间能够正常运转。”内黄县农机发展服务中心副主任刘献锋说，通过提前对全县农机进行全面的检修和维护，保证每台农机在春耕时都能够达到最佳状态。“同时，我们还组织了农机操作培训，提高农民使用农机的技能和安全意识。”

日前，河南省农业农村厅印发2024年全省农机农垦工作要点，提出将促主要作物单产提升、收获高效低损、推动绿色发展、智能复式高端等关键环节农机装备，纳入重点补贴范围。

据河南省农机农垦中心主任、河南省农业农村厅办公室主任张金龙介绍，当前，河南省农业机械化水平全面提升，全省农机总动力1.086亿千瓦；拖拉机327.5万台；配套农机具723.9万台。“农作物耕、种、收综合机械化率87.1%，高于全国平均水平14个百分点，小麦生产、玉米生产、花生生产基本实现全程机械化。”

“随着技术装备加快迭代升级，河南全省农业科技进步贡献率达64.9%，‘5G+智慧农业’、智能灌溉、苗情监测等一大批数字农业场景加快呈现，中原传统农业正在向智能现代农业加速转变。”河南省农业农村厅厅长孙巍峰说。

(责编：罗知之、高雷)

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