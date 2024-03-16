原标题：湖南省自然资源全要素统一市场上线

中新网长沙3月16日电(向一鹏 张香玲 万波)湖南省自然资源全要素统一市场15日正式上线。据悉，目前该市场已汇集619个单位、1827个用户在线注册使用；全省已完成入库地块1858宗、面积9.05万亩，上架地块1294宗、面积6.66万亩。

湖南省自然资源全要素统一市场上线仪式现场。湖南省自然资源厅供图

统一市场是湖南省数字政府试点(自然资源智慧平台)建设的又一重要应用场景，进一步推进自然资源要素市场平稳健康持续发展，破解要素信息不对称、市场活力不足、资源供需结构不合理、后期监管难等问题，以“新服务”打通束缚新质生产力发展堵点卡点，增强服务高质量发展要素保障能力，在综合全国要素统一市场建设经验基础上，创造性建设的“不打烊的自然资源超市”。

湖南省自然资源厅党组成员、副厅长邓建华介绍，市场总体架构分为“一仓、两版、三体”三部分。“一仓”是指全省统一的自然资源要素仓库，目前已汇集规划用地、新批准土地、储备土地、批而未供土地、闲置土地、城镇低效用地等国有建设用地、集体建设用地和二级市场土地，以及标准厂房等货品。

“两版”是指市场分设公众版和政务版。公众版面向社会公众，方便用户快捷获取自然资源要素信息，实现用地需求与资源快速匹配。政务版面向各级自然资源和发改、工信、商务等政府职能部门，通过在土地等要素包装时，提前介入，提出相应准入条件或配套条件，要素供应后实施共同监管。

“三体”是指省级开发、市县运营、用户服务等三大平台运维体系，从制度层面和功能设计方面为市场高效、持续运转提供全方位保障。

“与全国其他类似平台比，统一市场具有货源齐、信息全、服务优、应用广四大特点。”邓建华表示，后续，统一市场还将逐步扩建矿产资源、园林草、碳汇、地理信息数据市场等模块，进一步打造成促进高质量发展的重要平台、优化营商环境的重要引擎、提升资源利用效率的重要载体，全面构建以地招商、以商找地新模式，为实现“三高四新”美好蓝图提供高质量自然资源要素保障。(完)

(责编：罗知之、杨迪)

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