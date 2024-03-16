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两位数高增！Leader发布中文名“你的”

2024年03月16日10:12 | 来源：环球网
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原标题：两位数高增！Leader发布中文名“你的”

如果将你最喜欢的一张桌子想象成你的家，它应该是什么样子？女性的可能是一场精致的自我演绎，户外达人的桌子可能更愉悦随心，而电竞少年的桌子充满新奇智能，铲屎官的桌子则要兼顾人和宠物的品位……如何养成属于“你的”桌子？当它的形态因你的“灵感”和生活方式而改变，那专属你的生活就将诞生。

3月15日，Leader中文名发布会盛大启幕。会上，Leader正式发布中文名“你的”，并提出新的品牌核心主张。那么，“你的”含义究竟是什么呢？“你的”即Leader音译，品牌核心主张“你的生活，真由你的”。其深层含义为，Leader不只是制造家电产品，而是期望每位年轻人将自己的灵感融入生活中，创造属于自己独一无二的生活方式。所以，家里的一切物品，在成为“你的”之前都只是商品，Leader会适配你每一个“小想法 ”，让一切物品为你存在，真正成为“你的”生活。

正如在发布会当天，Leader围绕“美妆、户外、电竞、萌宠” 4大圈层，举办行业首个综艺式游园会，邀请年轻人一起“登陆你的新世界”，探秘属于“你的”的生活方式 。也正是源于对Z世代的深入理解，Leader同样也得到市场的热烈回应。数据显示，Leader2023实现两位数高增，同时实现7倍行业增速。

欢迎登陆“你的”新世界：你的生活由你养成

都说Z世代的生活充满无限可能，其实他们也有属于自己的步调和圈子。上班飒爽、下班精致的女性，徜徉在虚拟世界挥洒激情的电竞少年，背负行囊探索未知世界的露营者，被毛茸小生命治愈的宠物达人……不同圈层都在用自己的方式诠释生活。而在游园会现场展出的4个空间场景中，Leader围绕美妆、露营、电竞、萌宠生活主题，打造“你的”人鱼童话岛、“你的”电音流动岛、“你的”海底虚幻岛、“你的”神奇动物岛，邀请年轻人登陆打卡游园，感受一场专属于自己的生活冒险。

“你的”人鱼童话岛，独立女性的梦幻家。走进海底世界馆，Z世代女孩们结伴参与了现场定制的“梦幻人鱼妆”。主理人从美妆冰箱内取出护肤品、彩妆，为体验者打造了一个个闪亮的“人鱼妆面”。打卡拍照后，女孩们还可以使用小仙境热水器的柔水进行卸妆，再从小仙贝美妆冰箱拿出护肤品进行护肤。据悉，小仙贝美妆冰箱拥有行业最薄机身，容量大，且能有效保护化妆品中的活性成分。高颜值的它，还是一道精致靓丽的家居风景，让独立女性内外兼美。

“你的”电音流动岛，露营人的户外流动家。来到海昌海洋公园的奥特曼广场，电音露营区吸引了一批音乐达人和户外爱好者。一群年轻人正在开展一场时光音乐会，达人歌手孟西现场献唱，不少年轻人被移动投影机中熟悉的Z世代旋律打动，登上舞台释放热情。而在露营区，Leader移动空调、萌新热水器等作为年轻人露营新标配，也为他们提供了更随心、舒适的户外体验。

“你的”海底虚幻岛，电竞人的舒适潮玩家。来到珊瑚水母馆，五光十色的海洋特色主题吸引了一批电竞达人。大家在这里来一场线上比拼，玩儿累了就在小超跑智慧屏找一部精彩大片。在岛区中央，Leader空调则搭建了一个纸牌装置，邀请到场观众一起见证旋翼耳机空调的防直吹技能。而这款空调独特的“耳机”设计也让一众年轻人兴趣满满。一边玩游戏，一边享受空调“无风胜有风”的舒适风感，现场玩家一时流连忘返。

“你的”神奇动物岛，宠物主的无菌共居家。回到海底世界馆，来自极地企鹅馆萌萌的企鹅成为现场“明星”。有不少达人争相参与其中的“萌宠密室侦探会”互动，寻找“你的”伙伴线索，趣味无穷。而一些爱宠人士则更关注展示的Leader小蓝盒洗消一体机。在人宠合居场景下，小蓝盒洗消一体机能更好地消杀动物身上的细菌、螨虫、灰尘等致敏源，为用户提供最佳衣物洁净方案，让“铲屎官”们惊喜不已。

除了游园会的4个空间场景，年轻人还可以在现场欣赏到人鱼水下表演、动物与人配合演绎的发布会主题曲、海狮定制“你的”表演等等精彩互动节目，游园活动趣味纷呈。

做差异化年轻品牌：从产品到模式全面升级

可以看到，Leader生活养成伙伴适配年轻生活的每一个切面，让家电成为“你的”家电。而Leader之所以能做到这样的差异化，源于其从新产品、新赛道到新模式的全面升级和革新。

新产品：为用户打造适配生活。当年轻消费呈现个性化细分趋势，在不同圈层宇宙，他们展现出不同以往的生活切面。所以“你的”，不仅仅是一个新名称，也是针对不同年轻群体生活方式专属定制。Leader围绕四类人群，为用户适配属于自己的生活场景。正如刚刚在AWE上展出的四大场景中，Leader聚焦电竞人群、户外圈层、独立女性，养宠人群打造四大核心品类，迭代出专属于他们的生活方式。未来，Leader还将围绕四大圈层开展深度交互，通过小红书、抖音等社交与年轻人时刻同频。

新赛道：拓展更多年轻触点。Leader以“1+N+N?”实现号店播一体。“1”即官方品牌旗舰号，“N”即品牌POP，“N?”为垂直类圈层KCL。而在2024年，Leader将加大在各年轻领域的交互触点，从年轻人的时尚潮流打卡区到生活场景体验点，吸引更多Z世代加入。

新模式：和用户一起玩转生活。Leader从去年就开始尝试“3+N+X”试点。3是指沉浸式体验中心，2024年Leader将在北京、上海、广州三个一线城市打造沉浸式体验中心。N是轻场景式体验馆Leader House，X是指圈层融合式触点Leader Club。同时，Leader在抖音打造1+3账号官方交互阵地，同时也通过AIGC场景化直播的方式跟年轻人零距离互动。就拿Leader空调产业来说，去年创新打造首个全能 ACE 数字合伙人 Leadol，作为高颜值、会唱跳的全能偶像， Leadol打破次元场景壁垒，出道即圈粉无数 Z 世代用户。

有了Leader满足Z世代需求、与Z世代同频的“因”，才创造了Leader用户口碑和业绩持续走高、一路增长的“果”。这种与Z世代的独特关系，不仅为年轻家电行业注入了创新活力，更让Leader在行业展现了独特的竞争优势，未来发展充满着无限可能。

(责编：崔元苑、李源)
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