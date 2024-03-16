原标题：林内亮相2024 AWE“大道”系列全场景厨电，打造厨居新体验

3月14日，林内携全新厨电产品及全屋舒适生活解决方案亮相2024中国家电及消费电子博览会（以下简称AWE）。以“厨房之道 大有可为”为主题，推出多款全新高性能厨电新品矩阵，构建更加智能、便捷、安全的幸福家居生活，全方位履行“创造更健康的生活方式”品牌承诺。

在展会首日的品牌发布会上，上海林内有限公司总经理田中良典表示，林内将在2024年继续锐意进取，坚持技术创新。尤其在厨电和综合能源领域，林内将继续大力投入独有技术，全力加速新品迭代，不断完善产品阵容，为消费者提供高性能的厨房产品和绿色低碳的综合能源产品，为更多用户创造更健康的生活方式。

林内一直以来都在密切关注中国消费者的需求以及市场变化，同时不断创新，推出符合市场需求的各类产品。这离不开大数据资源整合和全方位多元数据分析。北京奥维云网大数据科技股份有限公司总裁郭梅德也在现场分享了厨电行业消费趋势的大数据观察：由于生活水平提高、家庭人数增加等原因，大体量、高性能、全品类、套系感将成为未来厨电的主要发展方向。

上海林内有限公司营业本部营销部副部长薛晓斌介绍了林内今年将推出的以大火力、大风量、大容量、大升数为主要特点的新品矩阵，全面展示了林内独有的技术实力和技术特色，同时也提到，林内今后也将不断推出“高性能与人性化”的产品，拓展厨居新边界，本次升级后的林内“大道”系列厨电必将为更多中国家庭带来更加幸福、美好的生活体验。

(责编：崔元苑、李源)

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