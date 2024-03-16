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中国人民银行修订发布《征信投诉办理规程》

2024年03月16日13:51 | 来源：新华社
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　　中国人民银行3月15日发布消息称，近日修订发布《征信投诉办理规程》，从畅通投诉渠道、明确投诉管辖、精简投诉要件、优化办理流程、规范办理文书等方面对征信投诉办理制度进行了全面修订完善。

　　规程的主要修订内容包括：一是简化投诉要求，优化办理流程，提升办理规范性。简化对投诉人的身份核验要求，新增材料审查、投诉中止、合并办理等流程。二是统一征信投诉受理权与管辖权，明确征信投诉由被投诉人所在地的中国人民银行分支机构管辖。三是强化制度设计，引导投诉人正确维权，明确投诉受理标准和范围，针对提供虚假材料、冒名投诉等情形增加了终止办理条款。

　　图为中国人民银行总行大楼。新华社发

　　近年来，我国征信市场快速发展，征信业务覆盖主体持续增多，征信服务应用场景日益多元，征信权益保护工作面临新形势新任务。

　　中国人民银行表示，规程出台有利于提高征信投诉便利度，降低投诉成本，方便人民群众维护自身合法征信权益，提升征信投诉办理质效。下一步，中国人民银行将继续践行征信为民理念，持续做好信息主体征信权益保护工作，推进我国征信业高质量发展。（记者张千千、吴雨）

(责编：徐婵、牛镛)
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