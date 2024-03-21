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第110届全国糖酒商品交易会暨春糖节在成都开幕

2024年03月21日18:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者孙博洋）20日，第110届全国糖酒商品交易会暨春糖节开幕式在成都举行。

图为开幕式现场。受访方供图

图为开幕式现场。受访方供图

据主办方介绍，三天展览会期内，来自全球45个国家和地区的6600余家展商，将携超30万件展品在中国西部国际博览城和世纪城新国际会展中心展出。同时，首届春糖节相关活动将持续至24日，为赴蓉客商、市民创造多重线下体验场景，并为全国糖酒会参展企业创造更多消费互动场景和品牌推广机会。

主办方表示，为发挥全国糖酒会中国酒类行业“风向标”、食品行业“晴雨表”作用，本届全国糖酒会进行了全方位创新升级，以“春糖节”的全新面貌与客商及观众见面。

据主办方介绍，本届全国糖酒会展览总面积达32.5万平方米，预计将有超40万人次专业观众观展，展览规模、参展人数均创历届之最。期间，还将陆续举办数十场重点活动及细分领域专业论坛活动，为行业人士创造丰富的思想交流、信息沟通和产品体验场景。

据悉，第110届全国糖酒会邀请到西班牙、意大利、日本等24个国家和地区的企业以官方组团形式参展，并聚合了马来西亚、法国、泰国等海外采购商到会，积聚多方力量，聚焦展会的核心交易功能，提供高质量的供采对接机会，实现高质量“引进来”和高水平“走出去”。

值得一提的是，部分来自欧洲和东南亚的展品，从原产地搭乘亚蓉欧铁路“第110届全国糖酒会专列”万里来蓉。搭乘专列前来的红酒、太妃糖等产品将在现场的青白江国家馆展区与广大客商见面。

时间上，从3天的会期延长至17天；空间上，从传统会展场馆扩展至覆盖全成都的特色主题街区、A级旅游景区、酒品产区、铁路港；内容上，涵盖美食美酒、艺术市集、非遗体验、音乐视听，搭建会展消费特色场景，吸引更多消费者参与互动，培育消费多元业态。

本届糖酒会相关负责人表示，春糖节将以特色造节庆、以节庆引流量、以流量促消费、以消费助发展、以发展添特色，形成良好的正向循环，进一步从源头激活消费活力，为成都及周边地区注入更多“烟火气”，撬动城市百亿级消费，塑造一个全球标杆性的消费节日。

(责编：王震、吕骞)
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