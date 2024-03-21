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市场监管总局：推广餐饮环节使用预制菜明示 保障消费者知情权和选择权

2024年03月21日20:28 | 来源：人民网
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人民网北京3月21日电 （记者王震）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委等部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。

市场监管总局相关司局负责同志表示，推广餐饮环节使用预制菜明示，是保障消费者知情权和选择权，回应社会关切的重要举措。《中华人民共和国消费者权益保护法》第八条规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。目前消费者普遍关注餐饮环节预制菜使用情况，期待餐饮商家公示预制菜使用情况。

(责编：王震、吕骞)
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