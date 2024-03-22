中央区域协调发展领导小组办公室 国家发展改革委

建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。习近平总书记多次作出重要指示批示，为大湾区建设领航掌舵、把脉定向。2023年4月，习近平总书记在广东考察时强调“使粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”，为推进粤港澳大湾区建设指明了前进方向。

大湾区建设取得明显成效

近年来，各有关方面深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，推动大湾区建设取得明显成效。

一是大湾区国际科创中心建设稳步推进，科技引领产业高质量发展迈出新步伐。科技力量布局不断完善，鹏城实验室、广州实验室顺利运行，大湾区量子科学中心挂牌，建成全国（国家）重点实验室超50个，新建10家粤港澳联合实验室。协同创新持续深化，中央和广东省财政科研资金过境港澳使用，国家重点研发计划25个重点专项、13万余台（套）大型科研仪器设备向港澳开放，香港大学深圳医院等5家机构获批人类遗传资源过境香港试点单位，“深圳—香港—广州创新集群”连续4年蝉联全球创新指数第二。战略性新兴产业不断壮大，国家纳米智造产业创新中心、国家生物制造产业创新中心获批，电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌。

二是设施联通和规则衔接不断深化，大湾区市场一体化水平进一步提升。交通基础设施互联互通不断强化，广汕高铁开通运营，深中通道全线贯通。港珠澳大桥开通旅游试运营，香港机场三跑道正式启用，全球首个直达机场空侧的跨境海空联运项目“东莞—香港国际空港中心”投入运作。广州港南沙港区四期投入使用，“大湾区组合港”“湾区一港通”等口岸通关改革深入开展，累计开通航线57条。要素跨境流动更加高效便捷，内地与香港、澳门“跨境一锁”全面实施，粤澳口岸信息实现互联互通。“港车北上”“澳车北上”通行量突破100万辆次，珠海和香港机场合作“经珠港飞”项目落地。参与“跨境理财通”个人投资者超6万人，港澳居民通过代理见证开立内地账户超37万户，跨境人民币结算金额超30万亿元。“债券通”上线运行，“互换通”落地实施。规则衔接深入推进。“湾区通”工程有序实施，投资贸易、市场准入等方面堵点进一步打通，大湾区标准信息公共服务平台及“湾区标准”标识正式上线。职业资格互认深入推进，超3200名港澳专业人士在大湾区内地执业。横琴与澳门试行商事登记“跨境通办、一地两注”，粤港实现108项高频政务服务“跨境通办”。

三是民生领域合作更加紧密，宜居宜业宜游优质生活圈加速构建。港澳居民来大湾区内地就学就业更加便利，广东省中小学在读港澳学生超过8万人，48所院校支持香港学生升读本科。建成港澳青年创新创业基地87家，孵化港澳项目4800余个。高品质生活环境不断优化，“港澳药械通”指定机构增至19家，累计批准临床急需进口药品27个、医疗器械21个。香港服务提供者在粤开设或运营养老服务机构7家，港澳居民在粤参保近35万人次。北京协和医院澳门医学中心投入试运营。“美丽湾区”建设深入推进，大湾区生态环境保护合作交流机制不断完善，世界气象中心（北京）大湾区分中心正式启用。

四是深圳先行示范区建设取得积极成效，重大合作平台建设加速推进。深圳先行示范区建设全面铺开，综合改革试点首批40条授权事项全面落地，推出首批18项法治示范城市建设典型经验和创新举措。最高人民法院大湾区司法研究中心揭牌，涉外涉港澳商事一站式多元解纷中心成立。横琴粤澳合作更加深入，鼓励类产业目录、“分线管理”等政策文件出台，澳门轻轨延伸横琴线全线贯通，中国—葡语系国家技术交流合作中心落户，澳门新街坊开售。前海改革开放全面深化，出台全国首部投资者保护条例，深港联合发布支持风投创投联动发展“18条”、打造知识产权创新高地“16条”，落地全国首家“双牌照”境外银行大新银行深圳分行。南沙开发建设有序推进，广州期货交易所上市碳酸锂期货及期权，南沙中国企业“走出去”综合服务基地揭牌，香港科技大学（广州）招收首届本科生。河套深港科创合作起势良好，国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，香港科学园深圳分园建成开园，科研机构跨境资金调拨“科汇通”试点启动。

向纵深推进大湾区建设

站在新的历史起点上，粤港澳大湾区建设亟待进一步向纵深推进。日前，中央区域协调发展领导小组专题会议审议通过《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》《关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》，对大湾区建设作了进一步部署。我们将按照领导小组部署安排，进一步发挥好领导小组办公室统筹协调职能，与粤港澳三地及有关部门一道，狠抓政策措施实化细化，加快推进重点任务落地落实。

一是以重大合作平台为载体，推动粤港澳合作向纵深发展。细化支持横琴开发建设政策举措，加快产业资源导入，确保如期完成2024年第一阶段目标要求。完善前海经济区和行政区适度分离、优势叠加的工作机制，不断优化法定机构治理模式。加快推进南沙先行启动区建设，推动南沙在营商环境建设、要素市场化改革等领域先行先试。实施好河套深圳园区规划，强化“一区两园”统筹开发利用。支持深港口岸经济带和香港北部都会区联动发展。

二是以加快国际科创中心建设为引领，带动科创和产业协同发展。加快大湾区综合性国家科学中心建设，深化科技体制机制创新，汇聚粤港澳三地优势着力突破重点领域关键核心技术。以建设“数字湾区”为抓手，推动产业数字化升级，加快发展数字贸易。深入实施工业互联网创新发展战略，积极推动粤港澳科技创新与先进制造体系互动对接。

三是以设施联通和规则衔接为重点，进一步提升市场一体化水平。加快“轨道上的大湾区”建设，提升港口群和机场群整体竞争力。优化口岸功能和布局，在更多口岸实施“合作查验、一次放行”“一地两检”。提升港珠澳大桥使用效率，发挥好“港车北上”“澳车北上”政策效能。进一步扩大贸易外汇收支便利化、本外币一体化资金池业务等试点，深化“深港通”“债券通”“理财通”等金融互联互通举措。深入推进深圳先行示范区建设，在深港合作、科技创新等方面继续探索经验、提供示范。

四是以便利港澳居民在内地发展为着力点，持续打造宜居宜业宜游的优质生活圈。落实好教育、医疗、养老、就业等领域政策措施，便利港澳居民在大湾区内地工作生活。创新高等教育合作办学模式，统筹推进粤港澳合作办学项目。支持港澳实施青年就业和实习计划，扩大职业资格互认范围，鼓励港澳专业人士在大湾区内地执业。深入实施“港澳药械通”“湾区社保通”等举措，推动粤港澳三地在民生领域融合发展。

《 人民日报 》（ 2024年03月22日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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