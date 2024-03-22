人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前两月我国网络零售实现“开门红”

2024年03月22日08:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月22日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍1-2月我国电子商务发展情况时表示，2024年1-2月，我国电子商务在促进消费增长，开展国际合作方面实现良好开局。

网络零售实现“开门红”。商务部会同5部门指导开展“消费促进年”首场活动——“全国网上年货节”，各地参与度更高、年节味更浓、焕新力更强，拉动春节期间日均网络零售额同比增长23.9%。商务部等9部门出台《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，促进农村网络消费，推动农产品网络零售。1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。

消费新热点不断涌现。1-2月，新型消费中数字音乐、节能洗衣机和滑雪装备等数字、绿色和健康类商品分别增长95.1%、167.5%和66.4%，马面裙、国风香水和新中式首饰等国货“潮品”网络零售额分别增长6.3倍、4.2倍和1.7倍，冰雪游、庙会游等拉动在线旅游销售额增长114.8%。春节期间，县域市场外卖订单量增长39%，消费下沉趋势更加明显；重点监测即时电商平台销售额增长32.2%，电商新业态新模式丰富消费供给。

“丝路电商”高标准拓展国际合作。上海“丝路电商”合作先行区38项试点举措中35项启动实施，多项探索性强的跨境数据产品在上海数据交易所挂牌，“一次申报、双边通关”模式打通，跨境电子发票和电子提单等一批无纸贸易基础设施投入使用。1-2月，我与30个“丝路电商”伙伴国电商国际合作持续推进，上海、广西、陕西等发挥区位优势，举办“东盟电商主题周”“桂品出海”“中欧班列年货节”等特色活动，促进国内外电商市场对接。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
前两月我国网络零售实现“开门红”
　　人民网北京3月22日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍1-2月我国电子商务发展情况时表示，2024年1-2月，我国电子商务在促进消费增长，开展国际合作方面实现良好开局。 网络零售实现“开门红”。…
市场监管总局：中央厨房制作的菜肴 不纳入预制菜范围
　　人民网北京3月21日电 （记者王震）据市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委等部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。 预制菜范围如何理解？市场监管总局相关司局负责同志表示，预制菜也称预制菜肴，其范围应当兼具预制化和菜肴的特征。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部