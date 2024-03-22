人民网北京3月22日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人介绍1-2月我国电子商务发展情况时表示，2024年1-2月，我国电子商务在促进消费增长，开展国际合作方面实现良好开局。

网络零售实现“开门红”。商务部会同5部门指导开展“消费促进年”首场活动——“全国网上年货节”，各地参与度更高、年节味更浓、焕新力更强，拉动春节期间日均网络零售额同比增长23.9%。商务部等9部门出台《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，促进农村网络消费，推动农产品网络零售。1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。

消费新热点不断涌现。1-2月，新型消费中数字音乐、节能洗衣机和滑雪装备等数字、绿色和健康类商品分别增长95.1%、167.5%和66.4%，马面裙、国风香水和新中式首饰等国货“潮品”网络零售额分别增长6.3倍、4.2倍和1.7倍，冰雪游、庙会游等拉动在线旅游销售额增长114.8%。春节期间，县域市场外卖订单量增长39%，消费下沉趋势更加明显；重点监测即时电商平台销售额增长32.2%，电商新业态新模式丰富消费供给。

“丝路电商”高标准拓展国际合作。上海“丝路电商”合作先行区38项试点举措中35项启动实施，多项探索性强的跨境数据产品在上海数据交易所挂牌，“一次申报、双边通关”模式打通，跨境电子发票和电子提单等一批无纸贸易基础设施投入使用。1-2月，我与30个“丝路电商”伙伴国电商国际合作持续推进，上海、广西、陕西等发挥区位优势，举办“东盟电商主题周”“桂品出海”“中欧班列年货节”等特色活动，促进国内外电商市场对接。

(责编：孙红丽、吕骞)

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