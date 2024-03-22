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首届中国石化车友节在合肥启动

2024年03月22日08:46 | 来源：中国石化报
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原标题：首届中国石化车友节在合肥启动

　　3月21日，2024“春游江淮请您来”宣传推广活动暨首届中国石化车友节启动仪式在安徽合肥举行，发布车友节系列活动，启动车友节首条自驾游线路发车。集团公司党组成员、副总经理吕亮功出席并致辞。

　　吕亮功指出，此次车友节是企地双方携手推动文化旅游消费，提高人民生活品质的跨界融合。中国石化将以车友节活动为契机，全力为广大车友提供“油气氢电服”综合能源服务，在新时代新征程中为满足人民美好生活需要作出更大贡献。

　　首届中国石化车友节以车主为核心、以自驾游为主题，精选全国100条自驾游线路，连通线上线下提供加能、购物、养车等多业态服务。3月21日至5月31日活动期间，预计投入8亿元补贴回馈车友，推出加油抽奖、充值赠礼、自驾游打卡领礼包等系列优惠活动，为车主带来更加丰富的出行服务体验。启动仪式上，销售公司发布易捷加油APP和易捷养车卡升级方案，与建设银行、中国移动、马蜂窝旅游网、滴滴代驾等行业头部企业开展属地生态联盟合作签约。

　　当日，吕亮功到安徽颍上县调研乡村振兴工作，前往周台石化小学实地查看教育帮扶情况，调研“一县一链”产业发展情况。（记者 洪晨曦）

(责编：曹淼、李源)
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