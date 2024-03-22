3月21日，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）公布截至2023年12月31日止全年业绩。

2023年，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润1179.89亿元，归属于母公司股东的净利润856.65亿元，基本每股营运收益6.66元；寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持稳健，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润1409.13亿元。

中国平安注重股东回报，拟派发2023年末期股息每股现金人民币1.50元，全年股息为每股现金人民币2.43元，同比增长0.4%；按归属于母公司股东的营运利润计算的现金分红比例为37.3%，分红总额连续12年增长。

寿险业务重回升势。2023年，可比口径下寿险及健康险业务新业务价值同比增长36.2%，主要得益于代理人人均新业务价值增长89.5%，代理人渠道新业务价值增长40.3%；以及改革后银保渠道势头强劲，新业务价值增长77.7%。基于最新的投资回报率和风险贴现率等假设，寿险及健康险业务新业务价值达成310.80亿元。13个月保单继续率同比上升2.5个百分点。

财产保险业务收入稳健增长，品质保持良好。2023年，平安产险保险服务收入3134.58亿元，同比增长6.5%；整体综合成本率剔除保证保险影响后为98.4%；车险综合成本率97.7%，优于市场平均水平，若剔除自然灾害影响，车险综合成本率96.6%；同时平安产险积极响应灾害赔付需求，承担社会责任。

医疗养老战略持续落地。截至2023年12月31日，平安通过整合供应方，已实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖，内外部医生团队约5万人，合作药店数达23万家，较年初新增近6,000家。2023年享有医疗养老生态圈服务权益的客户覆盖寿险新业务价值占比超73%。

展望2024年，中国平安表示，将不断加强风险管理，持续提升经营水平，强化金融服务能力和覆盖广度，深入推进"综合金融+医疗养老"服务体系向更深层次高质量发展，全面解答“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，为广大客户、员工、股东和社会创造长期、稳健、可持续的价值，为助力“加快建设金融强国”贡献力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经