3月20日，由广东省佛山市人民政府指导，佛山市工商联主办，佛山市新闻传媒中心、佛山市家居产业联合会共同承办的第二届“320国际幸福日 美好家居节”正式启动。佛山市委副书记、市长白涛，市委常委、统战部部长丁锡丰，广东省工商联领导、市有关部门及各区领导，金融机构代表、企业代表、商协会代表、媒体记者等400多人参加活动。

活动现场，人民网舆情数据中心、人民在线品牌研究院正式发布《佛山产业IP路径打造与影响力分析报告》（以下简称《报告》）。据了解，《报告》以路径打造和影响力为视角，总结了佛山城市产业IP赋能企业品牌影响力打造的实践经验，呈现优秀企业利用IP赋能的路径，并提出进一步提升城市产业IP影响力的措施与重点工作，旨在助力佛山家居产业向更高质量发展迈进。

人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅解读《报告》。

“作为城市产业IP，‘佛山造’走出广东链接全国各地，诠释这座城市在家居产业领域的独特价值。”人民网舆情数据中心主任、人民在线总经理赵秀梅在解读《报告》时指出，“有家就有佛山造”IP自2023年发布一年以来，在重点事项传播和日常持续曝光下，带动佛山泛家居产业收获了28.8w+热烈讨论，环比上涨超300%，并保持了正面中性传播内容超过95%的高品质口碑。

《报告》将佛山市推进泛家居产业IP品牌创建的路径总结为“七度一体”，即佛山城市背书、品牌活动造势、龙头企业带动、上下游产业助推、国际影响“走出去”、招商引资赋能、招才引智保障。七大有效路径形成合力，极大地提升了佛山市产业品牌的美誉度，将佛山泛家居产业打造成互联网流量重地。其中，泛家居产业融入佛山“西甲”、抢占618双11消费热点，携品牌企业高调亮相京广机场、刷屏机场高铁等都是年度高光时刻。

《报告》提到，截至2024年2月底，佛山市共有41家泛家居龙头品牌企业准予使用该产业IP。这批企业涵盖陶瓷、卫浴、家电、铝门窗、定制、照明、家具、地板、塑管等14个品类，均为佛山泛家居行业中的标杆，在市场享有较高美誉度，相关话题的社会影响力也居于前列，使得佛山泛家居城市产业品牌传播得到了更大势能的释放。《报告》选取了维尚家具、大自然家居、万和、广东联塑科技、蒙娜丽莎集团、轩尼斯实业等媒体报道频次高、互联网关注广的六大头部企业，总结并分析了其领跑佛山泛家居品牌赛道的实践经验。

围绕推动佛山产业IP影响力焕新，《报告》还提出了五大建议：一是携手权威主流媒体，重塑品牌新高度；二是玩转品牌营销新模式，撬动产业IP再增长；三是推进产业文创化，打开佛山制造“超链接”；四是借势多维活动秀，完成品牌与用户的双向奔赴；五是以“新”卖“老”重塑形象让品牌持续“霸屏”。

据悉，《报告》由人民网舆情数据中心、人民在线品牌研究院编制。人民在线品牌研究院立足数字化时代品牌战略的新思维，专注城市形象及活动IP打造、企业品牌营销与落地执行、民族品牌“出海”策略研究咨询等。

(责编：董童、李源)

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