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南方地区大范围较强降雨和强对流天气过程即将开启

2024年03月22日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台监测显示，3月以来，江南大部降水较常年同期偏少3-7成，黄淮、江淮偏少8成以上。预计22日夜间至25日，南方地区将出现今年首次大范围较强降雨和强对流天气过程，此次过程对农业蓄水有利，但需警惕局地湿渍害和风雹灾害。

此次降水过程影响范围广，西北地区东南部、黄淮南部、江淮、江汉、江南北部、西南地区东部等地有中到大雨（累计降雨量10-40毫米），重庆北部、湖南北部、湖北东部、安徽、江苏南部等地局地有暴雨或大暴雨（累计降雨量50-80毫米，局地100-150毫米）。最强降雨时段在23日、24日夜间至25日白天。

南方地区强对流天气最强时段在24日夜间至25日，重庆南部、贵州东部、湖北东部及江南中北部等地的部分地区有短时强降水（最大小时降雨量20-40毫米、局地50毫米以上）、雷暴大风（8-10级）和冰雹。此外，22日夜间至23日，上述局地也有短时强降水、风雹等强对流天气。

受降雨和冷空气共同影响，中东部大部地区将自北向南出现4-6℃的降温，部分地区降温8-10℃；长江中下游及其以北地区有4-5级偏北风，阵风6-8级。

此次大范围降雨对春耕春播和增加水资源有利，气象专家建议各地做好农业蓄水工作，江南需避开强降雨时段开展播种育秧工作。江南北部和江汉等地还需防范强对流天气对农作物、农业设施等的不利影响，提前做好防范应对措施。公众也需注意强降雨和强对流天气对交通出行的不利影响，合理安排出行，远离气象灾害风险较高的地区。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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