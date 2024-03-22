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《财米油盐》|春花开好啦 各地赏花经济如何拼“新”意？

2024年03月22日09:52 | 来源：人民网
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春暖花开，万物生长。最近，油菜花、樱花、桃花等这些开花较早的品种已陆续烂漫绽放，吸引了大批游客奔赴山海，感受春日美好。

一组出行数据，足以展现游客对于春花“爱的证据”：来自携程的数据显示， 以“赏花”作为关键词的搜索热度在3月前两周环比上涨超过了300%，可赏花的景区门票日均预订量同比增长了将近50%；同程旅行预测，今年3月国内赏花游的热度将同比上涨超过3倍。

赏花时节，美好但却短暂。为了让游客畅游花海，各地以花为媒，下了不少功夫。

在出行上，多地加开“定制化”赏花专线，如广州到西藏林芝的桃花专列、昆明到罗平的油菜花专列、武汉的樱花地铁专列等；

在体验上，一些地方把赏花和美食节、摄影展进行结合，还有地方把民俗展演、体育赛事直接“搬”到花海之中。3月初，2024云南罗平第九届花海山地自行车赛圆满完赛，吸引了来自全国30个省份的1923名骑行爱好者置身百万亩油菜花田，上演了一场酣畅淋漓的春日运动会。

可以看到，今年我国文旅消费市场开局“热辣滚烫”。一系列沉浸式、多元化的消费场景，不仅给消费者带来了视觉、听觉、味觉全方位的踏春盛宴，也给各地开年拼经济、促进当地增收、扩大消费需求写下了“花样”文章。

自去年以来，文旅市场热热闹闹的背后少不了各地从追“流量”到想“留量”的思考。如何突破短暂花期，持续发展好“赏花经济”，让美丽的花朵转化为持久的生产力？对于这一问题，一些地方不仅有了“标准答案”，更积极作答“加分题”：

3月5日，上海市文旅局所属官方微信公众号发布了上海春日赏花指南，对3月的重点赏花品种和赏花地点进行了推介；贵州凤冈文旅局局长“喊话”称，要发展“花经济”助推乡村旅游，用风景换“钱”景；湖南岳阳税务局成立“春日税小花”服务团队，为参与“赏花经济”的小商贩、小企业提供办税指导等便利和保障。

由此可见，从淄博到“尔滨”，再从泉州到天水，在这一波接一波的文旅热浪中，各地的服务经验越来越多、接待能力越来越强；游客们踩雷踩坑的情况也会越来越少，出门旅游的感受必将越来越好。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 高子龙

记者：申佳平

摄像：申佳平 沈欣雨（实习生）

剪辑：申佳平 沈欣雨（实习生）

设计：林珊珊 

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
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