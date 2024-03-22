人民网北京3月22日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，截至目前，西部陆海新通道班列运输货物品类超过1100种，覆盖我国18个省区市71个城市149个站点，通达全球120个国家和地区的490个港口。

3月17日，一列搭载着东南亚国家进口货物的铁海联运班列从广西钦州铁路集装箱中心站出发，驶向四川城厢站。这是2024年西部陆海新通道发出的第2000列铁海联运班列。

近年来，西部陆海新通道班列展现出良好发展势头，为共建“一带一路”高质量发展、畅通国内国际双循环注入强劲动能。铁路部门持续完善川渝地区西部陆海新通道铁路物流基础设施，助推西部地区高质量发展。

重庆是西部大开发的重要战略支点、“一带一路”和长江经济带的联结点。近年来，重庆地区西部陆海新通道建设取得一系列进展：重庆首次实现西部陆海新通道数字提单上的创新，重庆与东盟间的跨境冷链班列实现双向对开、常态化运行，重庆小南垭站、果园港鱼嘴站等已成为西部陆海新通道等国际物流大通道上的重要站点。2023年，重庆地区西部陆海新通道铁海联运班列全年运输货物16万标箱、同比增长26%，货值205亿元、同比增长11%。

今年以来，中国铁路成都局集团有限公司加快培育国际铁海联运、国际铁路联运等物流组织方式，探索发展现代化物流体系，建立长效工作机制。他们从机车调配、车辆选配、动力安排等方面入手制订运输组织方案，为去程班列提供优先订仓、优先进场作业、优先制票装车、优先挂运等服务，为回程班列提供优先送车、优先办理预约、优先转运、优先提箱等保障，持续提升西部陆海新通道运输效率。截至3月19日，川渝地区西部陆海新通道班列今年以来已累计发送货物1.74万标箱。

(责编：王连香、吕骞)

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