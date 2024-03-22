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中老铁路国际货物列车开行突破9000列

2024年03月22日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司官网消息，截至3月19日，中老铁路国际货物列车已成功开行超过9000列，累计运输跨境货物795万吨，其中进口货物630万吨、出口货物165万吨。特别是今年以来，随着中老两国在多个领域合作深化以及一系列经贸政策推动，中老铁路运输跨境货物115万吨，同比增长33.7%。

中老铁路开通运营以来，铁路部门始终秉持高标准、可持续、惠民生，管好用好中老铁路，创新推出“澜湄蓉欧快线”“沪滇·澜湄线”等“澜湄快线”谱系化班列品牌，累计开行984列。其中，“中老铁路+中欧班列”的国际运输新模式，让老挝、泰国等国家至欧洲的铁路直达运输时间缩短至15天。

铁路部门着力提升服务质量和运输效率，开展了多式联运“一单制”试点、运费贷和信用证结算等物流金融试点项目，通过实施铁路国际联运下浮等优惠政策，最大限度为企业客户提供便利，助力降低社会物流成本。

铁路部门高标准建成了磨憨铁路口岸海关监管场地，高效完成了口岸扩能改造和智慧口岸一期工程，实现铁路与海关、境内与境外数据互联互通，使通关时间从原先的40多个小时大幅压缩至5个小时内，单日交接国际货物列车数量最高可达18列。如今，磨憨铁路口岸已经成为我国对东盟的第一大铁路口岸，我国与东盟国家的铁路货物运输超过一半都是经过中老铁路。

目前，中老铁路跨境货物品类扩展至2900多种，货物运输辐射“一带一路”沿线12个国家，通达我国31个省区市。在中老铁路的辐射带动下，云南服务面向印度洋国际陆海大通道建设取得新成效，累计帮助企业降低物流成本9亿多元，为巩固和增强经济回升向好态势作出了积极贡献。

(责编：王连香、吕骞)
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