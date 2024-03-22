原标题：国家林草局加强森林草原防火安全工作部署

新华社北京3月21日电（记者胡璐）为了做好森林草原火灾防控，国家林草局分析研判了林草系统森林草原防火和安全生产工作形势，加强了森林草原防火安全工作部署。

这是记者21日从国家林草局召开的2024年全国林草系统森林草原防火暨安全生产工作视频调度会议上了解到的。

国家林草局有关负责人说，因受特殊气候影响，今年的森林火灾来得早、来得凶、点多面广，特别是四川、贵州、云南等地持续出现了干旱、大风等不利气象条件，致使一些地区短时间内森林火灾多点散发、集中爆发。各级林草部门要清醒认识当前严峻复杂的防火形势，更加重视火灾预防工作，真正把防火责任落实到基层末梢，守牢底线、不出问题。

这位负责人要求，各地要全面加大野外火源管控力度，以林长制考核为指挥棒、网格化管理为主要抓手，广泛做好宣传教育，层层压紧压实责任，强化监测预警，统筹抓好人防、物防、技防和智防。要充分发挥林业工作站、护林员队伍、基层扑火队伍作用，推动力量下沉、优化布防。在野外火源管控工作中，要紧盯祭祀用火、农事用火、林内施工生产用火和输配电线路隐患排查整治。要持续推进违规野外用火举报奖励机制落实，强化部门协同发力，做好联防联控工作。

他强调，各级林草部门要汲取人员伤亡事故的惨痛教训，始终把扑救人员和人民群众安全作为最高原则和首要任务。火灾发生后，要科学制定人员疏散、转移和安置方案，一旦人民群众生命安全受到威胁，第一时间将受威胁人员全部疏散至安全地域。

据了解，为遏制森林草原火灾多发态势，国家林草局近期联合国家森林草原防灭火指挥部办公室、民政部、应急管理部等多部门发布《关于做好2024年清明节祭扫工作的通知》《关于组织开展2024年森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动的通知》《大兴安岭林区森林草原防火联防联控实施方案》，并向贵州、四川、云南等火灾多发地区紧急调拨森林草原防火物资。

(责编：罗知之、陈键)

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