原标题：国家加快建设民营经济发展综合服务平台

新华社杭州3月21日电（记者陈炜伟、魏一骏）国家发展改革委副主任赵辰昕21日表示，要发挥好各级发展改革系统横向协调、纵向联动功能，加快建设好民营经济发展综合服务平台，引导各地区持续健全完善与民营企业常态化沟通交流机制，稳妥精准推动解决本地民营企业反映的问题诉求。

国家发展改革委促进民营经济发展壮大现场会21日在浙江温州召开。赵辰昕在会上介绍，要在协调解决民营企业反映的个性化问题的同时，由点及面梳理总结和推动解决共性问题。同时，充分用好民间资本推介项目平台，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目。

他还介绍，国家发展改革委将会同相关部门紧密结合宏观经济形势变化和民营经济发展实际，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面，加快落实一批务实举措，进一步促进全国统一大市场高效运行。

去年以来，国家发展改革委多次召开民营经济发展现场会。赵辰昕说，今后要将现场会作为与民营企业常态化沟通交流机制的重要组成部分，推动有关部门、地方、广大民营企业、民营经济人士等共同研判形势、研究政策，不断强化跨部门跨区域的政企联动。

此次现场会3月21日至22日在浙江温州召开，主题是“续写创新史，建功新时代”。

(责编：罗知之、陈键)

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