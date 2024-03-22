原标题：电子商务促进消费和国际合作开局良好

本报北京3月21日电（记者张翼）商务部电子商务司负责人21日介绍，今年1至2月，我国电子商务在促进消费增长、开展国际合作方面实现良好开局。网络零售实现“开门红”，消费新热点不断涌现，“丝路电商”高标准拓展国际合作。

1至2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%。其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。商务部会同五部门指导开展“消费促进年”首场活动——“全国网上年货节”，拉动春节期间日均网络零售额同比增长23.9%。

1至2月，新型消费中数字音乐、节能洗衣机和滑雪装备等数字、绿色和健康类商品分别增长95.1%、167.5%和66.4%，马面裙、国风香水和新中式首饰等国货“潮品”网络零售额分别增长6.3倍、4.2倍和1.7倍，冰雪游、庙会游等拉动在线旅游销售额增长114.8%。

1至2月，我国与30个“丝路电商”伙伴国电商国际合作持续推进，上海、广西、陕西等发挥区位优势，举办“东盟电商主题周”“桂品出海”“中欧班列年货节”等特色活动，促进国内外电商市场对接。上海“丝路电商”合作先行区38项试点举措中的35项启动实施，多项探索性强的跨境数据产品在上海数据交易所挂牌，“一次申报、双边通关”模式打通，跨境电子发票和电子提单等一批无纸贸易基础设施投入使用。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经