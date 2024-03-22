原标题：首批量子测量领域国家标准发布

本报北京3月21日电（记者陈海波）随着量子技术的发展，利用量子特性突破传统测量技术极限的新一代精密测量技术——量子测量开始得到应用。记者从中国计量科学研究院获悉，由该院牵头编制的《量子测量术语》《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《光钟性能表征及测量方法》《单光子源性能表征及测量方法》《原子重力仪性能要求和测试方法》5项量子测量领域国家标准日前由市场监管总局批准发布，助力我国量子技术和产业发展。

与传统测量技术相比，量子测量能获得更为准确、稳定的测量结果，广泛应用于计量基标准、弱磁测量、引力波探测等领域，并在高端装备、智能制造、生命科学、国防安全等领域中表现出巨大的应用潜力。此次发布的5项国家标准，以量子测量为切入点，重点解决量子产业中基础共性标准缺失问题，完善量子技术领域标准体系，支撑相关产业高质量发展。

其中，《量子测量术语》界定了量子测量相关术语和定义，规范了量子测量专业领域和相关领域之间的术语一致性和逻辑完整性，是量子测量领域重要的基础性标准，为规范和统一量子测量科学研究和产业发展奠定重要基石。

另外4项标准聚焦当前量子测量领域四个热点领域，提出具体技术要求。

《单光子源性能表征及测量方法》提出的单光子源性能表征方法，为极微弱功率水平下量子和经典光源的光谱、空间、时域分布等特性测量提供了可靠依据，极大提升光谱辐射度的测量极限。

《光钟性能表征及测量方法》对光钟最基本的频率稳定度和频率不确定度指标进行分类，规定测试流程和数据处理流程，主要用于相对论大地测量、光频基准比值测量、光频标准量值传递和光钟产品性能评价等重要场景，极大提升光钟性能指标的可比较性，助力光钟研究和产业发展。

《量子精密测量中里德堡原子制备方法》对里德堡原子的制备进行规范，为推动基于里德堡原子的精密测量技术在微波、太赫兹、通信雷达等领域应用奠定基础。

《原子重力仪性能要求和测试方法》规定了原子重力仪性能指标要求和测试方法，保障原子重力仪在资源勘探、地质灾害监测、地球科学研究等领域的应用。

(责编：罗知之、陈键)

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